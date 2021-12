L'Alaska enregistre un record de chaleur inquiétant, avec 19,4°C en décembre

En plein mois de décembre, le thermomètre affiche des températures étrangement printanières en Alaska. Jusqu'à 19,4 degrés Celsius ont été observés dans la communauté insulaire de Kodiak et plusieurs villes connaissent le même phénomène, avec un mercure dépassant régulièrement les 10°C.

D'après Rick Thoman, du Centre d'évaluation et de politique climatique de l'Alaska, la température enregistrée à Kodiak, de 19,4°C, est la plus haute jamais relevée en Alaska en décembre. Au cours du mois, une série de mesures bien au-dessus des normales de saison a été observée dans cet Etat américain, notamment 16,6°C à Cold Bay et 13,3°C à Unalaska le jour de Noël.

The temperature at the Kodiak Harbor NOAA tide gauge briefly reached into the 60s again on Monday afternoon and as high as 55F early morning Tuesday. In late December. I would not have thought such a thing possible. #akwx H/T @Climatologist49 @KmxtNews pic.twitter.com/ebuTUCfolP — Rick Thoman (@AlaskaWx) December 28, 2021

Une météo franchement inhabituelle dans cette région, où les hivers sont d'ordinaire secs et froids. Interrogé par le Huffington post, Rick Thoman explique que ces conditions climatiques inédites ne sont pas sans conséquence : la douceur des températures a occasionné davantage de pluie et la région de Fairbancks a connu sa tempête la plus violente depuis 1937.

Sur Twitter, le ministère des Transports explique en outre que cette atmosphère printanière a favorisé la fonte de la neige qui, devenue liquide, s'est ensuite figée à la surface des routes, formant une couche de glace dangereuse et aussi solide que «du ciment».

La crainte de la montée des eaux

Au cours des dernières décennies, ce genre d'événements climatiques anormaux est devenu de plus en plus fréquent en Alaska. Rick Thoman établi un lien direct avec le réchauffement climatique, sachant que, selon les recherches scientifiques, le phénomène est deux fois plus rapide dans cette zone.

Dans une étude datant d'avril 2019, le chercheur du Centre d'évaluation et de politique climatique avait ainsi noté que «les températures moyennes aux Etats-Unis ont augmenté d'un degré Celsius» de 1901 à 2016, quand «elles ont gagné 2,6 degrés» sur la même période en Alaska.

En 2021, la communauté indigène de Newtok a été contrainte de quitter sa terre natale, menacée par la montée des eaux. Le réchauffement climatique entraîne en effet le dégel du pergélisol, la couche de glace qui recouvre plus de 80% de l'Alaska, ce qui favorise les inondations et l'affaissement des sols. A terme, des villages entiers pourraient être engloutis.