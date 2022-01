Les publicités automobiles vont inclure des messages invitant à moins utiliser la voiture

Les pouvoirs publics misent sur la publicité pour sensibiliser les citoyens aux conséquences du trafic routier sur le réchauffement climatique. Afin de limiter la pollution émise par les véhicules en France, les annonceurs publicitaires vont être ainsi contraints, dès le 1er mars prochain, à diffuser dans leurs spots des messages visant à restreindre l'utilisation des voitures.

Via un arrêté pris le 29 décembre dernier, le ministère de la Transition écologique va en effet forcer la diffusion, dans les publicités automobiles, d’un message favorisant l’utilisation du covoiturage, des transports en commun ou du vélo.

Si cette loi n’est pas respectée à compter du 1er mars 2022, les annonceurs s’exposeront à une mise en demeure puis à une amende pouvant atteindre 50.000 euros par diffusion.

Dans les faits, ce message pourra prendre trois formes différentes : «Au quotidien, prenez les transports en commun», «Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo» et «Pensez à covoiturer».

Dès le 1er mars, l’un de ces trois avertissements devra également être accompagné du mot-dièse #SeDéplacerMoinsPolluer.

les véhicules polluants privés de pub dès 2028

«Franchement, ça participe toujours à ce même état d’esprit qui vise à stigmatiser ceux qui utilisent leur voiture en leur donnant mauvaise conscience. Ça veut dire qu’on mise sur un modèle d’écologie de la décroissance et qu’on n’a pas foi dans l’avenir», a déploré auprès de CNEWS Pierre Chasseray, délégué général et porte-parole de l’association 40 millions d’automobilistes.

Pourtant, cette initiative suit une logique souhaitée sur le plan européen puisque les publicités en France pour les véhicules les plus polluants (émettant plus de 123 grammes de CO2/km) seront interdites dès 2028 afin de préparer les utilisateurs à la fin du moteur thermique souhaitée par la Commission Européenne dès 2035. Dans cette optique, les publicitaires ont dû se plier à une demande allant dans ce sens dès 2001 en indiquant la consommation et les émissions de CO2 des véhicules présentés dans leurs réclames.

Pierre Chasseray regrette ces décisions qu'il juge «stigmatisantes», prises selon lui par «une population bobo qui a décidé de placer son curseur écologique au niveau de la restriction de la voiture. On aurait pu prendre le chauffage ou le téléphone mobile mais non, on a pris la voiture parce que ce mouvement est né des villes et dans les villes, on a moins de voitures donc on peut s’en passer».

D’après une étude publiée en avril 2021 par l’ONG écologiste WWF, les SUV, réputés plus polluants que les véhicules classiques, représentaient 42% des investissements publicitaires des marques automobiles en France.