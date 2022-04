Limiter les effets du changement climatique : le Giec livre des solutions dans son dernier rapport ce lundi

C’est le dernier volet de son 6e rapport. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) présente ce lundi 4 avril à onze heures ses solutions technologiques mais également sociales et comportementales pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES).

«Nous marchons les yeux fermés vers la catastrophe climatique», a prévenu le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guteress. Et pour cause, après plus d’un siècle et demi de développement fondé sur les énergies fossiles, la planète a gagné +1,5°C en moyenne par rapport à l’ère préindustrielle. Canicules, inondations dévastatrices, tempêtes ou encore sécheresses se sont ainsi multipliées.

Pour faire face à ces effets ravageurs, le Giec s’est penché dans la dernière partie de son rapport, sur les chemins possibles afin de freiner le réchauffement climatique, tout en déclinant les possibilités par grands secteurs (énergie, transport, industrie, agriculture …). Des questions d’acceptabilité sociale à la place des technologies comme le captage et le stockage du carbone, l’institution de l’ONU prévoit des transformations majeures à engager dès maintenant pour espérer respecter les objectifs de l’accord de Paris.

Dans le premier volet de son rapport publié en août 2021, le Giec pointait du doigt l'accélération du réchauffement. Dans le second, fin février, il dressait un sombre tableau des impacts passés, présents et futurs sur la population et les écosystèmes, soulignant que retarder l'action réduisait les chances d'un «avenir vivable».

Les énergies fossiles, véritable coupable

«La crise climatique s'accélère et les énergies fossiles en sont la cause majeure. Un rapport sur la baisse des émissions qui ne soulignerait pas cet état de fait nierait la science sur laquelle le Giec se repose», a affirmé Nikki Reisch, du Center for International Environmental Law.

Alors que de vives discussions entre les délégations des 195 États membres – dont l’organisation même des modes de vie, de consommation et de production diffèrent - ont retardé de 48 heures l’approbation du rapport, les énergies fossiles semblent être au cœur du débat. En effet, le contexte sensible de la guerre en Ukraine a révélé la dépendance des économies au charbon, au pétrole et au gaz naturel.

D’après l'ONU, les engagements actuels des États, s'ils étaient respectés, pourrait mener vers un réchauffement «catastrophique» de +2,7°C. Les signataires de l'accord de Paris sont dès lors appelés à renforcer leurs ambitions d'ici la conférence sur le climat COP27, en Égypte en novembre prochain. Toutefois, après une COP26 qui s'est terminée sur un «optimisme naïf», pour Antonio Guterres, la guerre en Ukraine pourrait à l'inverse faire encore plus dérailler l'action en faveur du climat.