Tunisie : un navire transportant 750 tonnes de gazole a coulé au large du pays

En difficulté depuis vendredi soir, un navire transportant près de 750 tonnes de gazole a coulé au large de la côte sud-est de la Tunisie, ce samedi 16 avril.

« Le navire a coulé ce matin dans les eaux territoriales tunisiennes. Pour le moment, il n’y a pas de fuite », a indiqué le porte-parole du tribunal local Mohamed Karray, ajoutant qu’une « commission de prévention des catastrophes va se réunir pour décider des mesures à prendre ».

Le navire marchand Xelo avait demandé vendredi soir à entrer dans les eaux tunisiennes à cause de mauvaises conditions météorologiques, a déclaré le ministère de l'Environnement dans un communiqué.

Environmental Disaster: shipwreck #Xelo, 16 april in the Gulf of Gabes, Tunisia ,Mediterranean transporting 75 Tonnes of Diesel Fuel #pollution #shipwreck #crisis pic.twitter.com/8q10VgVXV6

— Dr. Oula Amrouni د.عُلا العمروني (@OulaAmrouni) April 16, 2022