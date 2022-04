«Tout comprendre (ou presque) sur le climat» : un livre essentiel pour cerner les enjeux du changement climatique

Il y a des livres d'utilité publique et celui-ci en fait indéniablement partie. Publié aux éditions du CNRS en mars dernier, «Tout comprendre (ou presque) sur le climat» est une mine d'informations pour cerner les enjeux du changement climatique mais surtout pour faire tomber les idées reçues sur le sujet.

On doit ce très bel ouvrage de vulgarisation au travail collectif de BonPote (Thomas Wagner), Anne Brès et Claire Marc, ainsi qu'à une trentaine de scientifiques. À noter que la préface est signée de la main de la coprésidente du Groupe 1 du GIEC, la Française et paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte (dont on ne peut que conseiller la lecture de ses threads éclairants sur Twitter).

«Les ours polaires sont-ils vraiment victimes du changement climatique ?», «Quelle est la différence entre météo et climat ?», «La France est-elle préparée au changement climatique ?» ou encore «Aura-t-on plus de canicules en France avec le changement climatique ?»... Chaque chapitre répond à une question très simple que l'on peut se poser lorsque l'on parle du climat ou de ses déréglements. Au total, ce sont vingt interrogations, mais surtout vingt réponses claires et illustrées, d'une simplicité déconcertante. Pas de jargon, des mots simples et des illustrations claires aident à la compréhension.

Lutter contre la désinformation

L'ouvrage, comme le raconte Thomas Wagner sur son blog (bonpote.com) est né d'un constat : la montée de la désinformation des climatosceptiques en 2021. En effet, ces derniers n'hésitent pas «à s'engouffrer dans la moindre formulation imprécise ou la moindre contradiction apparente», et ils «continuent à faire circuler des information erronées, relayées jusqu'à plus soif sur les réseaux sociaux», peut-on notamment lire sur la 4e de couverture.

Ce livre vient donc combler ce manque d'informations sur des questions sur lesquelles il n'était jusqu'alors pas facile de trouver des réponses éclairantes, précises et surtout compréhensibles sans avoir un bac+12. Après la lecture de ces 131 pages, vous serez donc incollable sur le sujet et suffisamment au point pour réfuter les arguments des climatosceptiques qui gravitent dans votre entourage.

D'ailleurs, le CNRS n'a pas hésité à envoyer 1.000 exemplaires à tous les députés, sénateurs et présidents de régions, car ce sont des décideurs publics clés dans la lutte contre le changement climatique en France.

J'ai du mal à retenir mon émotion : après avoir lu notre livre, le pdg du CNRS a décidé d'en commander 1000 et de l’envoyer à tous les députés, sénateurs et présidents de Région.





C'est plus de 1000 personnalités politiques qui vont pouvoir se former aux enjeux climatiques ! pic.twitter.com/T1W5tyIXOy — Bon Pote (@BonPote) March 9, 2022

Tout comprendre (ou presque) sur le climat, Anne Brès, Claire Marc, Thomas Wagner, CNRS éditions, mars 2022, 136 p., 18 €.