Norvège : des militants de Greenpeace bloquent un pétrolier russe en s'enchaînant à lui

Des militants de Greenpeace se sont enchaînés à un pétrolier russe dans le fjord d'Oslo pour l'empêcher de décharger sa cargaison d'hydrocarbures «qui financent la guerre de Poutine», a annoncé l'organisation environnementale, ce lundi 25 avril.

Affrété par le groupe pétrolier russe Novatek, le Ust Luga, immatriculé à Hong Kong, transporte 95.000 tonnes de kérosène à destination du terminal d'Esso à Åsgårdstrand, dans le sud-est de la Norvège, a indiqué Greenpeace dans un communiqué.

BREAKING: Activists from @GreenpeaceNorge in kayaks and boats are blocking the oil tanker Ust Luga, preventing it from offloading thousands of tonnes of Russian oil at the Slagentangen oil port (owned by Esso, a Norwegian subsidiary of @exxonmobil)https://t.co/E3Zq9BfT4c pic.twitter.com/gIlQr2AtE0

— Greenpeace PressDesk (@greenpeacepress) April 25, 2022