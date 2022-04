Neuf villes françaises décrochent le label européen «100 villes neutres en carbone en 2030»

Paris, Lyon, ou encore Marseille. Neuf villes françaises ont décroché ce jeudi 28 avril le label européen «100 villes neutres en carbone en 2030».

Ces neufs villes françaises sont Paris, Lyon, Marseille, Angers, Bordeaux, Dijon, Dunkerque, Grenoble et Nantes.

Ces 100 villes sélectionnées à travers toute l'Union européenne devront élaborer un plan pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. A cette occasion, une enveloppe de 360 millions d'euros est débloquée par l'UE pour financer des projets innovants dans l'ensemble de communes, pour la période 2022-2023.

Pour la Commission Européenne, ces villes devront mener des actions de recherche et d'innovation «sur la mobilité propre, l'efficacité énergétique et la planification urbaine verte» dans des secteurs tels que l'énergie, les bâtiments, la gestion des déchets et les transports. Un processus de transition qui associera donc les citoyens, les organismes de recherche et le secteur privé.

POUR DES VILLES ZÉRO CARBONE

«C'est une grande victoire pour Marseille, que nous sommes allés chercher directement à Bruxelles», s'est félicité le maire (PS) Benoît Payan dans un communiqué. Ajoutant que : «c'est la victoire d'une volonté et d'une ambition pour une ville qui répond aux défis du XXIe siècle.»

Pour le maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), «c’est une très grande fierté». De même pour la maire PS de Paris, Anne Hidalgo. «Nous amplifions nos actions pour faire de Paris une ville zéro carbone!», a-t-elle d'ores et déjà annoncé.

La maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole Johanna Rolland (PS) s'est félicitée de cette nomination. «Nous pouvons être fiers collectivement de rejoindre ce programme Européen», a assuré l'édile.