Alpes-de-Haute-Provence : le plan d'action sécheresse déclenché, 12 communes sous restriction

La préfecture des Alpes-de-Haute-Provence a annoncé ce vendredi 6 mai le déclenchement du plan d'action sécheresse sur les bassins versants du Calavon et de la Nesque. Des limitations ont donc été imposées par la préfecture à douze communes de la région.

Ces communes sont Banon, Céreste, Montjustin, Montsalier, Opedette, Redortiers, Reillanne, Revest du Bion, Saint Croix à Lauze, Simiane la Rotonde, Vachères et Les Omergues.

APPLICATION DU PLAN D’ACTION SÉCHERESSE





Déclenchement du stade d’Alerte sur les bassins versants du Calavon et de la Nesque



et placement du reste du département en vigilance.





Plus d'informations sur : https://t.co/gqSa4ZzsgD pic.twitter.com/B0cMYYLsmI

— Préfète des Alpes-de-Haute-Provence (@Prefet04) May 6, 2022