Burberry arrête d'utiliser «les peaux exotiques» suite à la mobilisation de l'association PETA

Burberry ne créera plus de produits à base de peaux de serpents ou encore de crocodiles. Une mesure pour laquelle l'association PETA (People for the Ethical Treatment of Animals ) se bat depuis 7 ans.

Si l'organisation lutte pour les droites des animaux, cela n'a pas été facile d'obtenir ce qu'elle voulait auprès de la célèbre marque britannique. C'est lors de la crise boursière liée à la Covid-19 que les choses se sont concrétisées. LVMH et Kering, les deux plus puissants groupes de luxe au monde, ont dû repousser leurs assemblées générales d’actionnaires intégrant alors un nouvel arrivant : PETA devenue notamment actionnaire de Burberry. Un moyen pour l'association de se faire entendre auprès de de la marque de luxe. Depuis de longues années, PETA mène une campagne une campagne et mobilise de nombreux intervenants dans le but de persuader la firme de cesser l'utilisation de peaux animales pour leur maroquinerie essentiellement.

En 2018, l'association avait réussi à convaincre la célèbre marque de ne plus produire de laine, de mohair, de cachemire et d'angora notamment pour leurs pulls. Cette fois-ci, c'est au tour des «peaux exotiques» d'être bannies. Sur son site internet, PETA ne manque pas de rappeler et de dénoncer les ravages liés à l'utilisation de ces dernières.

Un danger pour la planète

Au-delà du droit des animaux, l'utilisation des «peaux exotiques» représente également un danger pour la planète. En plus de la maltraitance animale, cette pratique représente un danger écologique selon des experts de la santé, comme le rapporte la PETA. Selon eux, l'abattage d'animaux sauvages dans des conditions insalubres créent un terrain propice à la prolifération de virus. Cela rappel bien entendu l'épidémie de la Covid-19 qui a frappé le monde entier.

L'industrie du cuir a recours à des solutions nocives pour la planète dans la mesure où le tannage et la teinture du cuir sont des matériaux dérivés du goudron non biodégradables. Produits principalement dans des pays en voie de dévelopement moins sévères sur les conditions de travail, les matériaux sont rejetés sous forme de déchets dans les cours d'eau voisins.