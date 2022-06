Pourquoi est-il faux de dire que la France n'émet qu'1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde ?

Alors qu'une vague intense de chaleur touche depuis le début la semaine le territoire français, la question du réchauffement climatique se trouve actuellement au coeur du débat. Mais quelle responsabilité a donc la France dans le monde au sujet de ce dérèglement climatique ?

La France est-elle un modèle en matière d'émission de gaz à effet de serre ? Alors que le pays, placée aux deux tiers en vigilance canicule rouge ou orange à cause d'une vague de chaleur intense, va connaître ce week-end de possibles records de température, les interrogations se multiplient concernant sa production réelle en emission de CO2.

La France 20e pays le plus pollueur au monde ?

Les trois pays les plus pollueurs au dioxyde de carbone (CO2) sont, sans surprise, les trois pays les plus industrialisés au monde : la Chine responsable de 29 % des rejets de CO2 dans l'atmosphère, suivi par les États-Unis (15 %) et l’Inde ( 7%). La France figure à la 20e place de ce classement avec ses 1%. Toutefois, cet indicateur recouvre plusieurs limites et ne reflète pas forcement la réalité.

Comparer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'un pays ne permet pas de tenir compte des différences démographiques. Bien que la Chine soit le premier pays émetteur, il est aussi le plus peuplé. Il serait donc plus judicieux de se baser sur un classement tenant compte de la production par habitant, et là, c'est une tout autre histoire, car la France occuperait à ce moment, la 8e position.

En effet, un Français émet en moyenne 6,5 tonnes d'équivalent en CO2 par an, comme l'indique le Haut conseil pour le climat dans un rapport, presque autant qu'un Chinois (7 tonnes) et plus de trois fois plus qu'un Indien.

En tenant compte donc de ces chiffres, la France ne fait pas du tout figure de bon élève et fait même partie de ceux qui polluent le plus dans le monde.