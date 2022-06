Jason Momoa, alias Aquaman, appelle à sauver les océans (vidéo)

L'acteur américain Jason Momoa, alias «Aquaman» sur grand écran, a appelé ce dimanche 26 juin à agir en faveur de la préservation des mers et des ressources marines, à la veille de l'ouverture de la deuxième conférence de l'ONU sur les océans, à Lisbonne.

«Je suis le protecteur des profondeurs.» Une réplique qui sonne juste pour l'acteur américain Jason Momoa, connu pour son rôle de super-héros dans Aquaman. Dimanche, ce dernier a appelé à agir en faveur de la préservation des ressources marines.

Et ce alors que «nous sommes actuellement confrontés à un état d'urgence des océans», selon les mots prononcés par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, lors l'ouverture de la deuxième conférence de l'ONU sur les océans, ce lundi 27 juin à Lisbonne.

It was a MoMOMENT! Jason Momoa surprised youth delegates at the #UNOC Youth and Innovation Forum. Our own @dvfernandez1 got to speak with him about our worldwide network of young ocean leaders. Co-hosted by @globalcompact #SaveOurOcean #sdg14 #GenerationRestoration pic.twitter.com/q0HuizoKhs

— Sustainable Ocean Alliance (@SOAlliance) June 26, 2022