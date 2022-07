Kirghizistan : un glacier s'effondre au-dessus de touristes qui filment la scène (vidéo)

Alors qu'ils étaient en randonnée dans les gorges de Juukudu, zone montagneuse du Kirghizistan, des touristes étrangers ont assisté à l'effondrement d'un glacier. Une scène rare qu'ils ont immortalisée pour les réseaux sociaux, non sans prendre des risques.

Plus de peur que de mal. Dix promeneurs, neuf Anglais et un Américain, se sont retrouvés piégés dans une avalanche dans les gorges du Juukudu (Kirghizistan), alors qu'ils étaient en train de filmer l'événement.

Tous s'en sont sorti sains et saufs, et leurs images font aujourd'hui le tour de tous les réseaux sociaux.

«J'AI PENSÉ QUE J'ALLAIS MOURIR»

Sur les images, on peut voir une vague de neige et de glace déferler à grande vitesse sur le flanc de la montagne. Surpris par la trajectoire, on peut entendre l'un des randonneurs s'exclamer «oh, my God» («Ô, mon Dieu»), en anglais. Par chance, les dix randonneurs s'en sont sortis tous sains et sauf.

Kirghizistan : Un glacier s'est détaché à proximité des gorges de Juuku.





Des touristes ont commencé à filmer ce qui se passait avant d'être atteints par l'avalanche.





Selon les médias, 2 personnes auraient été hospitalisées pour des blessures & des ecchymoses. pic.twitter.com/NKUxhfpCmZ — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 10, 2022

Sur Instagram, l'auteur de la vidéo, Harry Shimmin, a expliqué comment se sont déroulés les événements. «Nous venions d'atteindre le point culminant du trek et je me suis séparé du groupe pour prendre des photos au sommet d'une colline».

Tout en ajoutant qu'il avait conscience de son manque de prudence. «Je suis très conscient que j'ai pris un gros risque. Je sentais les choses sous contrôle, mais quoi qu'il en soit, quand la neige a commencé à arriver (...) j'ai pensé que j'allais mourir».

La faute au changement climatique

Selon le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) paru le 1er mars dernier, la fonte des glaces et neiges est l'une des dix menaces majeures causées par le réchauffement climatique, perturbant les écosystèmes et menaçant certaines infrastructures.

Une semaine plus tôt, un autre glacier s'était effondré dans les Alpes italiennes. La chute du glacier de la Marmolada, provoquée par le changement climatique, avait fait onze morts.