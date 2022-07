Biodiversité : la liste rouge 2022 des espèces menacées dévoilée aujourd'hui

Chaque année, la liste rouge de l’UICN dévoile l’inventaire mondial des espèces, aussi bien végétales qu’animales, menacées d’extinction. La liste 2022 sera publiée ce jeudi 21 juillet 2022.

Des animaux à protéger. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dévoile, ce jeudi, sa liste rouge mondiale des espèces menacées. Le comité se sert d’une liste de critères précis pour déterminer les espèces animales et végétales qui risquent l’extinction.

L'UICN est une organisation non gouvernementale consacrée à la protection de la nature. Fondée en 1948, elle a pour mission d'alerter les sociétés sur l'état de la biodiversité mais également de les encourager et les assister dans la protection de cette dernière.

La liste rouge de 2021 classait 40.084 espèces comme menacées sur les 142.577 étudiées par l’UICN. Parmi elles, 26% appartenaient à la catégorie des mammifères, 13% à celle des oiseaux et 41% aux amphibiens.

La France fait partie des 10 pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées. Que cela soit en métropole ou en Outre-mer, 1.889 espèces apparaissent sur la liste rouge de l’UICN. Parmi les espèces les plus menacées en France, L'Apron du Rhône, les lézards des Pyrénées, le pétrel noir de Bourbons à la Réunion, le vison d'Europe ou encore l'ours brun.

Des espèces classées en 9 catégories

Le processus d’étude des espèces mondiales permet à l’UICN de les classer dans neuf catégories différentes permettant de déterminer le niveau d’alerte. Les catégories NE et LC correspondantes à Non-évaluée et Données insuffisantes ne permettent donc pas un classement précis de ces espèces.

Trois autres catégories peuvent être considérées de niveau intermédiaire, Préoccupation mineure (LC), Quasi menacée (NT) et Vulnérable (VU). Les quatre dernières, En danger (EN), En danger critique (CR), Éteinte à l’état sauvage (EW) et Éteinte (EX) sont les plus alarmantes.

L’UICN étudie cinq critères pour classer les espèces dans les catégories CR, EN et VU. Il s’agit, de la taille de la population de l’espèce, le taux de déclin de cette dernière, son aire de répartition géographique, le degré de peuplement de ces zones et le taux de fragmentation de la répartition de l’espèce.