Tigres plus nombreux, esturgeon jaune éteint à l'état sauvage et papillon Monarque en danger, la liste rouge des espèces menacées publiée

Chaque année, la liste rouge de l’UICN dévoile l’inventaire mondial des espèces, aussi bien végétales qu’animales, menacées d’extinction. La liste 2022 publiée ce jeudi 21 juillet met notamment en avant que l'esturgeon jaune est à présent éteint à l'état sauvage.

Des animaux à protéger. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a dévoilé, ce jeudi, sa liste rouge mondiale des espèces menacées. Le comité se sert d’une liste de critères précis pour déterminer les espèces animales et végétales qui risquent l’extinction.

L'UICN est une organisation non gouvernementale consacrée à la protection de la nature. Fondée en 1948, elle a pour mission d'alerter les sociétés sur l'état de la biodiversité mais également de les encourager et les assister dans la protection de cette dernière.

Toutes les espèces d'esturgeons menacées d'extinction

Au cours de la dernière décennie, le papillon Monarque a vu sa population diminuée de 22 à 72% en fonction de ses différentes zones d'habitation, aux États-Unis, au Canada ou encore au Mexique. Face à ce phénomène, le papillon migrateur qui peut parcourir plusieurs milliers de kilomètres chaque année est entré dans liste rouge 2022 de l'UICN et fait donc à présent partie des espèces en danger.

Autre espèce en voie de disparition, celle des tigres sauvages. Si l'organisation non gouvernementale a déclaré que sa population était 40% plus nombreuse qu'estimée, avec un maximum de 5.578 individus dans le monde entier, le tigre sauvage reste une espèce très menacée.

La principale menace pesant sur le tigre sauvage reste le braconnage de l'espèce mais également la chasse et le braconnage de ses proies ainsi que la destruction de son habitat naturel.

Les esturgeons, espèce de poisson migrateur dont font parties les belugas connus pour leurs caviar et leurs viande, font également face à une difficile situation. «Toutes les espèces d’esturgeons encore en vie dans l’hémisphère nord, également migratrices, sont aujourd’hui menacées d’extinction en raison des barrages et du braconnage», explique l'UICN dans sa liste rouge.

Ainsi, ce sont les 26 espèces d’esturgeons restantes dans le monde qui sont menacées d’extinction. L'esturgeon jaune a d'ailleurs était classé parmi les espèces éteintes à l'état sauvage.

28,1% DES ESPÈCES MENACÉES

Cette édition 2022 de la liste rouge de l'UICN estime que 28.1% des espèces étudiées étaient menacées d'extinction. Dans le détail, un total de 147.517 espèces ont été évaluées dans la dernière version, avec 41.459 espèces considérées comme menacées d'extinction : parmi celles-ci, 9.065 sont en danger critique d'extinction ; 16.094 sont en danger et 16.300 sont jugées vulnérables.

La liste rouge de 2021 classait 40.084 espèces comme menacées sur les 142.577 étudiées par l’UICN. Parmi elles, 26% appartenaient à la catégorie des mammifères, 13% à celle des oiseaux et 41% aux amphibiens.

La France fait partie des 10 pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées. Que cela soit en métropole ou en Outre-mer, 1.889 espèces apparaissent sur la liste rouge de l’UICN. Parmi les espèces les plus menacées en France, L'Apron du Rhône, les lézards des Pyrénées, le pétrel noir de Bourbons à la Réunion, le vison d'Europe ou encore l'ours brun.

DES ESPÈCES CLASSÉES EN 9 CATÉGORIES

Le processus d’étude des espèces mondiales permet à l’UICN de les classer dans neuf catégories différentes permettant de déterminer le niveau d’alerte. Les catégories NE et LC correspondantes à Non-évaluée et Données insuffisantes ne permettent donc pas un classement précis de ces espèces.

Trois autres catégories peuvent être considérées de niveau intermédiaire, Préoccupation mineure (LC), Quasi menacée (NT) et Vulnérable (VU). Les quatre dernières, En danger (EN), En danger critique (CR), Éteinte à l’état sauvage (EW) et Éteinte (EX) sont les plus alarmantes.

L’UICN étudie cinq critères pour classer les espèces dans les catégories CR, EN et VU. Il s’agit, de la taille de la population de l’espèce, le taux de déclin de cette dernière, son aire de répartition géographique, le degré de peuplement de ces zones et le taux de fragmentation de la répartition de l’espèce.

Créée en 1964, la Liste rouge compte 902 espèces aujourd'hui éteintes et 82 espèces éteintes à l'état sauvage.