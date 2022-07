Italie : des militants écologistes se collent les mains sur un tableau de Botticelli

Pour dénoncer l'inaction du gouvernement italien face à «l'effondrement climatique», des militants ont collé leurs mains au «Printemps», le tableau de Botticelli.

Les militants écologistes du groupe italien Ultima Generazione (Dernière génération, en français) ont prévenu : leurs actions cibleront dorénavant les musées. Vendredi 22 juillet, ils ont investi la galerie des Offices de Florence et, à l'aide de glu, ont collé leurs mains au «Pintemps», le célèbre tableau de Sandro Botticelli.

Trois membres du groupe, deux femmes et un homme, sont entrés dans l'établissement en toute légalité, payant leurs billets. Par la suite, deux d'entre eux se sont englués la paume pour la coller au tableau, tandis que le dernier déployait une banderole sur laquelle on pouvait lire «Ultima Generazione No Gas No Carbon» («Dernière génération, pas de gaz, pas de charbon»).

Italian climate activists glued their hands to the protective glass over Botticelli's 'Primavera' painting on display before being ripped from the display and dragged away. https://t.co/Jo8589J8mB pic.twitter.com/azQqxHqDwW — ABC News (@ABC) July 23, 2022

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent qu'un garde de la galerie des Offices a décollé sans ménagement les deux activistes englués au tableau, avant de les traîner plus loin. Ils ont ensuite été emmenés par la police, en compagnie de leur troisième acolyte.

D'après l'agence de presse italienne Ansa, aucun dommage n'a été causé à l'oeuvre d'art, vieille de 650 ans, qui est protégée par une paroi de verre. Dans un communiqué, Ultima Generazione a expliqué n'avoir de toute façon jamais eu l'intention d'endommager «Le Printemps» de Botticelli.

«Ni le cadre ni le verre qui protège la toile n'ont été exposés à un risque. Pour nous en assurer, nous avons consulté des restaurateurs qui nous ont conseillé d'utiliser une colle adaptée au verre et aux cadres», écrivent les militants.

Moins de charbon, plus d'énergie solaire

L'objectif de cette «action de désobéissance civile non violente» était selon eux de «faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse des choix plus courageux face à l'effondrement climatique et social en cours».

Ultima Generazione a décidé de cibler les musées car «l'Italie est reconnue internationalement comme le berceau du patrimoine artistique et muséal». Or, cet effondrement «aura également un impact tragique sur la préservation des lieux de conservation du patrimoine culturel. De la même manière que nous défendons notre patrimoine artistique, nous devons nous consacrer au soin et à la protection de la planète que nous partageons avec le reste du monde.»

Dans leur communiqué, les militants formulent deux demandes à l'attention du gouvernement, afin de «faire un premier pas pour lutter contre le changement climatique».

Il s'agit de «stopper immédiatement la réouverture des centrales à charbon désaffectées et annuler le projet de nouveaux forages pour la recherche et l'extraction du gaz naturel». Mais aussi d'«augmenter l'énergie solaire et éolienne d'au moins 20 GW cette année et créer des milliers de nouveaux emplois dans les énergies renouvelables», notamment pour «aider les travailleurs des énergies fossiles à trouver un travail plus durable».