Sécheresse : 93 départements placés en état d’alerte

Selon le site du ministère de la Transition écologique, 93 départements français sur 96 ont été placés en état d’alerte par leur préfecture, depuis dimanche 24 juillet, à cause de la sécheresse qui frappe l'Hexagone.

Il n'y a que quatre départements en France qui, à ce jour, ne sont pas concernés. Au total, 93 départements sur 96 font désormais face à des restrictions d'usage de l'eau, un record. Certains villages ne sont même plus alimentés en eau potable, le risque d'incendie restant à son niveau maximal selon le site gouvernemental Propluvia. La multiplication des épisodes caniculaires lors des dernières semaines est l’une des causes principales de ces décisions préfectorales.

Selon Météo France, les deux premières semaines du mois de juillet ont été les plus sèches sur le territoire français depuis plusieurs dizaines d’années. La région des Pays-de-la-Loire est fortement touchée par la sécheresse : plus de la moitié du territoire est actuellement en crise, selon les données publiées par Propluvia.

Le site gouvernemental propose quatre niveaux d’alerte sur sa carte interactive de l’Hexagone qui évolue au fil des jours :

L’état de vigilance

L'état de vigilance où l’on incite les particuliers et les professionnels à faire des économies d'eau.

L'état d'alerte

L’état d'alerte où l’on demandera une réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieures à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine). Il y aura aussi la mise en place de mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, mais aussi des interdictions, à certaines heures, d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, et de laver sa voiture. Les départements majoritairement touchés par ce niveau d’alerte sont : la Lozère, l'Hérault, les Côtes d'Armor et la Meuse.

L'état d'alerte renforcée

L’état d'alerte renforcée où l’on demandera une réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), une limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, et lavage des voitures, jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Les préfectures de la Haute-Corse, des Vosges et du Finistère ont décidé de placer une majorité de leur département en état d’alerte renforcée.

L'état de crise

L'état de crise nécessitera un arrêt total des prélèvements d’eau non prioritaires, y compris à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires seront autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité). La carte de Propluvia a viré au rouge en Vendée, en Ille-et-Vilaine et en Loire-Atlantique, mais également dans le Doubs et en Isère.

Quatre départements ne sont, pour l’instant, pas touchés par les niveaux d’alerte de Propluvia : le Cantal, les Hauts-de-Seine, Paris et la Seine-Saint-Denis.