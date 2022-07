Var : le requin bleu, aperçu à Hyères, retrouvé mort ce samedi

Le requin bleu observé mercredi dernier dans la zone des plages de l'Almanarre à Hyères, dans le Var, a été retrouvé mort ce samedi matin.

Sa présence avait suscité beaucoup d'inquiétude. Sur Twitter, les sapeurs-pompiers du Var avaient alerté les habitants sur la présence d'un requin de deux mètres de longueur. Ce samedi, l'animal à la peau bleue a été retrouvé mort sur la plage d'Hyères.

La dépouille du requin a déjà été évacuée et doit être prise en charge par les services municipaux pour être envoyée à l'équarrissage. Les circonstances de sa mort resteront inconnues puisque l'animal ne sera pas autopsié.

Probablement malade

Les scientifiques avaient pointé ces derniers jours le comportement anormal du requin. Ce dernier semblait être malade. Interrogé par France 3, Nicolas Ziani, responsable scientifique et fondateur du Groupe phocéen d'études des requins, a expliqué que l'animal est «décédé dans la nuit probablement, il a été retrouvé sur les rochers, c'était assez prévisible. Il était un peu plus tranquille hier soir (vendredi, ndlr) mais il continuait à se frotter contre les rochers et à tourner en rond. Si on ne le déplaçait pas... c'était une question d'heures.»

Ce scientifique a également indiqué que le requin aperçu est une femelle en période de reproduction. En effet, ces requins viennent généralement près des côtés pour donner naissance. «Habituellement, elles se mettent à l'abri des prédateurs dans des calanques, des criques, des baies... Celle-ci, n'a pas été discrète !», avait-t-il expliqué, plus tôt dans la semaine.

L'animal a été retrouvé dans le secteur de la plage de Port Hélène, non loin de l'hôpital San Salvadour. Ainsi, les vacanciers peuvent d'ores et déjà rendre leurs quartiers sur cette zone après plusieurs jours d'interdiction.