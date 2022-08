Amazonie : la déforestation toujours au plus haut dans l’Amazonie brésilienne

En comparaison avec juillet 2021, la déforestation en Amazonie brésilienne a baissé de 1,5% le mois dernier. Toutefois, elle reste proche des niveaux record.

La déforestation en Amazonie brésilienne a diminué de 1,5% le mois dernier par rapport à juillet 2021 mais reste proche des niveaux record. Cela suscite alors de nouvelles mises en garde sur la destruction galopante de la plus grande forêt tropicale du monde.

La surveillance par satellite a comptabilisé 1.476 kilomètres carrés de couverture forestière détruite, selon les chiffres publiés vendredi 5 août, par le programme de surveillance DETER de l'agence spatiale nationale. Ce chiffre est légèrement inférieur aux 1.498 kilomètres carrés détectés en juillet l'an passé, mais reste toutefois le cinquième pire mois depuis le début du programme en 2015.

Les quatre autres pires mois enregistrés sont juillet 2019, 2020 et 2021 et août 2019, tous avec plus de 1.400 kilomètres carrés de forêt coupée, et tous sous la présidence de Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro accusé d’être responsable de cette déforestation

Les critiques accusent le leader d'extrême droite, qui se représente à la présidentielle d'octobre, d'alimenter la déforestation en ne donnant pas les moyens pour appliquer les lois sur l'environnement et en soutenant les industries agroalimentaires et minières.

Depuis que Jair Bolsonaro a pris ses fonctions en janvier 2019, la déforestation annuelle moyenne en Amazonie brésilienne a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente, malgré les avertissements croissants sur la santé de la forêt tropicale, un «puits de carbone» massif considéré comme une ressource vitale dans la course pour contenir le changement climatique.

«Il est alarmant de voir des taux de déforestation aussi élevés à un moment où nous subissons déjà les effets du changement climatique : sécheresses, températures extrêmes, inondations», a déclaré Edegar de Oliveira du Fonds mondial pour la nature (WWF) Brésil.

«L'administration Bolsonaro entame ses derniers mois avec une destruction environnementale record», a-t-il ajouté dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Le mois de juillet marque généralement le début de la saison la plus intense pour la déforestation en Amazonie, lorsque le temps sec permet davantage de coupes claires.

La déforestation est également au plus haut dans le Cerrado, une savane tropicale au sud de l'Amazonie. Au cours des 12 derniers mois, 5.426 kilomètres carrés ont été détruits, soit une augmentation de 11,5% par rapport à l'année précédente, selon l'INPE