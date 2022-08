Royaume-Uni : des araignées de mer par milliers effraient les vacanciers dans une station balnéaire

En Angleterre, le fond des plages de Cornouailles sont infestés d’araignées de mer, au grand dam des vacanciers. Les raisons : la hausse des températures de l’eau de la mer.

Tous à l’eau ? Pas si sûr… En Angleterre, sur la côte ouest du pays, à Saint-Ives, se trouve la station balnéaire de Cornouailles, infestée depuis peu de milliers d’araignées de mer. De quoi rendre moroses les vacanciers venus à la plage pour se détendre et profiter de l’eau.

Les crustacés, qui ont dans un premier temps été pris pour des rochers, se situent à quelques mètres de profondeurs. La hausse des températures de l’eau ces dernières semaines les a fait migrer vers les plages, expliquait, samedi 6 août, Sky News, qui a partagé une vidéo du phénomène sur Twitter.

Thousands of venomous crabs have swarmed the beaches of Cornwall, shedding their shells before returning to the depths of the sea.





