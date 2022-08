Extraction du béluga de la Seine : tout ce qu'il faut savoir

Repéré le mardi 2 août dans la Seine à hauteur du barrage de la base de loisirs de Léry-Poses (Eure), le béluga de 800 kilos et de 4 mètres de long a un état de santé préoccupant. Pour permettre à l’animal de retrouver son habitat naturel, une opération «hors du commun» débutera ce mardi soir à 20 heures.

Un plan de sauvetage exceptionnel. Supervisée par 3 soigneurs du parc Marineland d’Antibes, le plus grand zoo marin d'Europe spécialisé dans le déplacement d'animal, l’opération d’extraction du béluga aura lieu ce mardi soir, selon une annonce faite par la préfecture de l’Eure.

A quelle heure débutera l’opération d’extraction ?

Mobilisant une soixantaine de personnes, l’opération de sauvetage va débuter ce mardi dans la soirée. «Une opération de transport du béluga égaré dans la Seine va être tentée aujourd'hui dans la soirée», avec un début fixé à 20 heures, d'après un communiqué diffusé par la préfecture de l'Eure.

Comment devrait se dérouler l’opération ?

Dépêchés en urgence afin de tenter de sauver le béluga piégé dans la Seine, les soigneurs de Marineland ont réfléchi à un plan d’extraction de l’animal. «On a ce (mardi) matin quelque chose qui tient la route. On va exposer ce plan aux personnes qui vont nous aider et on va l'affiner (…) La priorité est de le remettre dans l'eau de mer», a affirmé Isabelle Brasseur, l’une des soigneuses de Marineland, auprès de TF1 Info.

Elle a ajouté que «ce qui est hors du commun, c'est le lieu», puisque les berges de la Seine «ne sont pas accessibles aux véhicules» à cet endroit et que «tout doit être transporté à la main». La piste évoquée serait que le béluga soit transporté par route vers un sas à eau de mer, le temps d’être soigné, avant de le relâcher au large.

Quels sont les tests qui seront réalisés ?

La spécialiste a ensuite détaillé les tests qu’il devra effectuer avant de pouvoir être relaché au large. «Dans tous les cas, il faut le sortir de là. (...) Il faut essayer de comprendre ce qu'il a. Il peut y avoir des dégradations internes qui ne se voient pas (…). On va tout au long faire les différents examens pour essayer qu'il n'y ait pas de temps mort, de temps perdu (...), le vétérinaire va procéder d'abord à un examen visuel, puis une prise de sang, prélever un échantillon respiratoire…», a assuré Isabelle Brasseur.

La sous-préfète d’Evreux doit donner un point presse à 17h30 afin de dévoiler l’ensemble des contours de l’opération d’extraction.