Feux de forêts : le nombre d'hectares brûlés déjà plus important que le record de 2019

La hausse globale des températures en France a entraîné un nouvel été sec, favorisant davantage les départs de feu dans l’Hexagone. Pour preuve, selon le système européen d’information sur les incendies de forêts (EFFIS), le nombre d’hectares brulés en France a déjà dépassé en août 2022 le chiffre annuel record de 2019.

Un triste record battu dans l’Hexagone. Touchée par de nombreux incendies, notamment depuis début juin, la France a observé un nombre supérieur de feux de forêt entre janvier et août 2022 par rapport à toute l’année 2019, faisant office de référence jusqu’à présent dans ce domaine.

D’après les données fournies par l’EFFIS, le système européen d’information sur les incendies de forêts basé sur les observations du programme spatial Copernicus, l’Hexagone a même dépassé depuis le 16 juillet dernier le précédent record établi en 2006 de janvier à août, avec 41.250 hectares de forêts brulés à l’époque.

Cette année, la superficie perdue en raison des flammes a été de 48.240 hectares, soit 6,6 fois plus que la moyenne de 7.276 incendies établie par l’EFFIS entre 2006 et 2021. Le graphique relayé par Le Monde est parlant pour illustrer la différence d'écart des incendies entre l'été moyen en France et l'été caniculaire de 2022.

Pour connaître les différents incendies en cours dans l’Hexagone, notamment avec cette nouvelle vague de chaleur propice aux incendies, une carte interactive les regroupant est régulièrement mise à jour sur CNEWS.

Si la France n’a pas été épargnée par les feux de forêt, l’Europe a également été ravagée par les flammes ces derniers mois. L’EFFIS a notamment recensé près de 4 fois plus d’incendies sur le Vieux Continent en 2022 que lors des 15 dernières années.

