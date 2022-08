Incendie fixé, maîtrisé, circonscrit... Quelle différence ?

Ces dernières semaines, plusieurs incendies se sont déclarés en France, notamment à cause de la sécheresse. Mais entre un feu fixé, maîtrisé ou encore circonscrit, il n'est pas toujours évident de comprendre le vocabulaire qui s'y rattache.

Incendie fixé

Fixer l'incendie est le premier objectif des pompiers lorsqu'ils arrivent sur la zone. Lorsqu'ils y parviennent, cela signifie que le feu ne progresse plus sur son axe principal. Il arrête «d'avancer». En revanche, il est toujours actif, et les flammes peuvent rester importantes. Fixer le feu est l'étape la plus critique pour les secours.

Incendie maîtrisé

Une fois le feu fixé, les pompiers cherchent à éteindre les flammes les plus vives. Le but est que l'incendie soit de moins en moins virulent, jusqu'à être complètement éteint. On parle donc de feu maîtrisé lorsque les foyers les plus importants sont sous contrôle.

Incendie circonscrit

Pour éviter les risques de reprise, les pompiers entourent le feu. L'incendie est donc «circonscrit» : il est cerné de tous les côtés pour qu'il ne puisse pas continuer de se propager.

Incendie noyé

Vient ensuite la dernière étape du processus : noyer l'incendie. Les pompiers arrosent en permanence les flammes jusqu'à ce qu'elles soient totalement éteintes. Il faut «supprimer tout point incandescent», insiste le glossaire du feu des pompiers. La terre est parfois grattée, puis à nouveau arrosée, pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune braise.

Incendie éteint

Les pompiers quittent la zone lorsque l'incendie est totalement et définitivement éteint. Il ne doit plus y avoir de braises ou de petites flammes.

A l'heure actuelle, les pompiers sont mobilisés sur de nombreux incendies. En Gironde notamment, l'un d'eux a détruit 6.200 hectares de végétation depuis ce 9 août. Selon les premières estimations, la France a observé plus de feux de forêt entre janvier et août 2022 que sur toute l'année 2019, qui faisait pourtant office de référence jusqu'à aujourd'hui.