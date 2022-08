Portugal : un feu de forêt détruit 10.000 hectares dans une région protégée

Depuis samedi dernier, un feu de forêt a détruit près de 10.000 hectares de végétation dans le parc naturel de la Serra da Estrela, situé dans le centre du Portugal. Un incendie qui mobilise quelque 1.500 pompiers.

Une estimation encore provisoire. Un feu de forêt mobilisant encore jeudi quelque 1.500 pompiers a détruit environ 10.000 hectares de végétation dans la région montagneuse du parc naturel de la Serra da Estrela, situé dans le centre du Portugal. Ce géo-parc mondial avait été classé par l'Unesco en 2020.

Depuis samedi, plusieurs versants des montagnes environnantes ont été totalement noircis par le feu, étant désormais recouvertes de pins calcinés.

Selon les autorités, l'incendie a fait onze blessés légers parmi les pompiers. Un camping et une plage fluviale ont été évacués mercredi et, au total, 26 personnes ont été temporairement déplacées de leurs maisons et deux résidences secondaires ont été endommagées.

La protection civile critiquée

Depuis le départ de feu, de nombreux riverains se sont montré très critiques envers le commandement de la protection civile pour ne pas avoir su éviter la propagation du feu sur la plus haute montagne du territoire continental portugais, qui culmine à quelque 2.000 mètres.

Le maire de Manteigas, Flavio Massano, a également critiqué les secours, les accusant d'avoir concentré leurs efforts dans la protection des zones où est passé ce week-end le tour cycliste du Portugal, au détriment de la forêt.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a reconnu qu'il faudrait analyser la gestion des opérations.

«ABANDON DES FORÊTS»

La biodiversité du parc naturel de la Serra da Estrela est «la première victime» de ces incendies, a regretté l’association de défense de l’environnement Quercus, estimant que ces incendies sont notamment le résultat d'un «abandon des forêts».

Le Portugal, qui connaît cette année une sécheresse exceptionnelle, a par ailleurs connu le mois de juillet le plus chaud depuis près d'un siècle, selon l'institut météorologique national.

Depuis le début de l'année, 74.000 hectares sont déjà partis en fumée, selon les dernières estimations de l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts (ICNF).