«Préservons la planète» : le quiz pour comprendre les phénomènes météo et les enjeux du changement climatique

Grêles en plein mois d'avril, gels tardifs, canicules, intempéries violentes... Autant de phénomènes météorologiques qui interrogent un grand nombre de Français aujourd'hui. Alors procurez-vous le jeu «Préservons la planète», un quiz qui s'avère être une mine d'informations pour cerner les enjeux du changement climatique.

Soyez incollables sur la météo et le climat. Fruit d'une collaboration entre deux présentateurs météo, Laurent Romejko et Loïc Rousval, le grand quiz «Préservons la planète», aux éditions Larousse, vous donnera les clés pour connaître les phénomènes météorologiques et les dangers écologiques qui guettent aujourd'hui notre planète.

«Combien de tonnes de CO2 un arbre peut-il absorber ?», «Jusqu'à 2020, quel était le record officiel de chaleur dans le monde ?», «Comment se nomme le vent qui dit-on rend fou ?», ou encore «Vrai ou Faux : les mots 'typhon', 'ouragan' et 'cyclone' désignent un même phénomène»... Chaque carte de ce jeu répond à une question très simple que l'on peut se poser lorsque l'on parle de la météo, du climat ou de ses dérèglements.

Au total, ce sont 250 interrogations, mais surtout 250 réponses pour devenir imbattable sur le sujet, tout en sensibilisant le plus grand nombre aux enjeux environnementaux à l'heure où les effets du changement climatique sont de plus en plus évidents.

Apprendre à préserver notre planète

Ce jeu, l'un des premiers sur le sujet en France, vient donc combler un vide d'informations sur les questions météorologiques, environnementales, et climatiques.

De 7 à 77 ans, mettez-vous autour d'une table en famille ou entre amis, et n'ayez aucune crainte, vous n'avez pas besoin d'un bac +12 pour vous lancer dans l'arène. Il vous faudra du bon sens, un peu de réflexion et beaucoup d'observation.

S'il ne faut pas chercher des explications très développées pour en mettre plein la vue à nos oncles quelque peu climatosceptiques lors de nos prochains repas de famille, ce jeu possède ce qu'il faut de divertissement pour animer la fin de vos vacances (tout en vous instruisant) !

Le grand quiz préservons la planète, Laurent Romejko et Loïc Rousval, éditions Larousse, 10,90 euros.