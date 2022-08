Sécheresse : entre 25% et 35% des récoltes de légumes en France seraient perdues

Les multiples vagues de chaleur qui se sont abattues sur la France depuis le début de l’été ont provoqué une baisse de la production agricole. Selon la fédération Légumes de France, entre 25% et 35% de fruits et légumes ont été perdus dans en 2022 par rapport à l’an dernier.

Une sécheresse qui n’avait plus été connue depuis 1976. Dans une interview accordée ce mardi à Franceinfo, Jacques Rouchaussé, le président de Légumes de France, a estimé entre 25% et 35% la perte de production des fruits et des légumes en France cette année. «Il va falloir que les restrictions d’eau qui sont prises soient mieux adaptées» pour protéger la «souveraineté et la sécurité alimentaire française», a affirmé ce dernier.

Pour aider les producteurs, le président de Légumes de France a réclamé une intervention de l’Etat afin de réguler les effets de la crise économique mondiale. «Quand on parle de souveraineté alimentaire, il faut que le gouvernement mette la main au portefeuille pour aider les producteurs à passer ce cap difficile. Depuis le début de l'année, nous avons subi toutes les hausses à cause de la guerre en Ukraine. Rajoutons à cela la sécheresse... Si demain, nous voulons encore avoir de la production française, il va falloir venir en aide aux producteurs pour que nous puissions continuer à approvisionner les consommateurs français en produits d'origine France qu'ils demandent», a alerté Jacques Rouchaussé.

Les Pyrénées-Orientales en alerte renforcée

Placées en situation d’alerte renforcée depuis début août, les Pyrénées-Orientales ont été particulièrement touchées par la sécheresse exceptionnelle qui touche l’Hexagone cette année. «On a connu d'autres étés chauds et secs, mais la différence aujourd'hui, c'est que ça dure depuis juin et qu'il n'a toujours pas plu (…) On se résigne presque à l'idée qu'on nous coupe l'eau un jour, qu'on arrêtera nos cultures et qu'on ira à la plage avec les touristes en juillet », a confié l’agriculteur Dominique Garcia, qui a perdu 15% à 20% de ses récoltes en raison de la chaleur, sur France Bleu.

«Il faut absolument qu'on s'organise pour être plus efficaces sur le stockage de l'eau, le maillage des ressources. Sinon, ce sont des situations qu'on connaîtra de nouveau», a analysé Jean Bertrand, du service Territoire Eau Environnement à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, sur le réseau de radios locales crée en 2000.