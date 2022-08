Météo : «l'arcus», quel est ce phénomène rare parfois observé avant un orage violent ?

Aperçu en Corse ce jeudi 18 août, l’arcus est un nuage impressionnant, avec une forme singulière, qui assombrit le ciel pour annoncer des orages conséquents à venir.

Un phénomène qui donne l’impression d’apercevoir «un arc sombre et menaçant». Rarissime en France jusqu’à présent, l’arcus, observé en Corse ce jeudi, pourrait se démocratiser dans l’Hexagone avec le réchauffement climatique.

Impressionnante structure lors de l'arrivée de la ligne orageuse ce matin en #Corse #arcus





Paolini Photography pic.twitter.com/JKDf07ayUs — Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) August 18, 2022

Selon Météo-France, le phénomène se caractérise par «un rouleau horizontal dense ayant des bords plus ou moins effilochés, situé à l'avant de la partie inférieure de certains nuages et prenant, lorsqu'il est étendu, l'aspect d’un arc sombre et menaçant».

Connaissez-vous l’#arcus ? Ce nuage impressionnant d'aspect très menaçant qui prend la forme d'un long rouleau horizontal situé à l'avant d'un nuage d'orage (cumulonimbus).





Vous voulez en savoir plus ? On vous explique tout !



THREAD





©Sylvain62 @infoclimat pic.twitter.com/sAS0P9y0cr — Météo-France (@meteofrance) April 30, 2020

La même source indique que cette ligne orageuse, pouvant atteindre des centaines de kilomètres, se présente toujours avec un cumulonimbus et se forme avec de lourdes précipitations qui entraînent l’air froid vers le bas.

Il y a 10 genres de nuages. La description d'un genre peut-être complétée par:



une espèce



variétés



particularités suppl.



nuages annexes



L'Arcus est une particularité suppl. qui se présente toujours avec un Cumulonimbus, (+ rarement avec Cumulus).





©celetron71 @infoclimat pic.twitter.com/8NgPlMkpBE — Météo-France (@meteofrance) April 30, 2020

Alors que l’air froid est redescendu, l’air chaud, lié aux températures élevées de la mer, remonte. En entrant en contact avec l’air froid, l’air chaud va se condenser en partie pour former l’arcus.

D’après les météorologues, quand l'arcus est observé, «le coup de vent est souvent violent et s’ensuivent des précipitations importantes».