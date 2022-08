Royaume-Uni : le gouvernement britannique veut faire cesser les rejets d'eaux usées dans la mer

Alors qu’une importante quantité d’eaux usées avait pollué la Manche et la mer du Nord, le gouvernement britannique a confirmé, ce samedi 27 août, son intention de prendre des mesures pour rénover son réseau d’égout.

Le gouvernement britannique veut réduire à zéro les rejets en mer d'eaux usées non traitées d'ici à 2050, des investissements colossaux qui vont se traduire par une hausse de la facture des consommateurs, a indiqué samedi le ministre de l'Environnement.

Les compagnies de distribution des eaux vont devoir investir quelque 56 milliards de livres (66 milliards d'euros) pour rénover les systèmes d'égouts, selon un plan gouvernemental présenté vendredi.

Il s'agit de «révolutionner nos réseaux d'égouts», a souligné George Eustice, interrogé par la radio BBC4, relevant que la situation actuelle, avec quelque 15.000 conduites d'eaux usées se déversant dans la mer, constituait «un héritage de l'infrastructure victorienne» du 19e siècle.

Des eaux usées non traitées peuvent ainsi être déversées en grande quantité, particulièrement lorsque les systèmes d'évacuation sont saturés par de violentes pluies d'orage, comme cela s'est produit la semaine dernière.

En pleine saison d'été, de nombreuses plages du Royaume-Uni ont ainsi été interdites à la baignade en raison du risque sanitaire.

«Une catastrophe écologique»

Vendredi, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avait alerté le gouvernement français sur ces rejets d'eaux usées, une «catastrophe écologique» qui s'aggrave selon lui depuis le Brexit.

George Eustice a assuré que le gouvernement britannique actuel, qui n'a plus que quelques jours d'existence devant lui dans l'attente de la désignation par le parti conservateur d'un successeur à Boris Johnson d'ici au 5 septembre, était «le premier à s'attaquer sérieusement à ce dossier».

«La raison pour laquelle cette décision a été repoussée par des gouvernements successifs, aussi bien travaillistes que conservateurs, pendant des décennies, est que l'on a voulu que les factures d'eau restent basses, et on peut le comprendre», a plaidé George Eustice.

Les compagnies de distribution des eaux devront avoir rénové d'ici à 2035 les conduites se déversant à proximité de zones désignées de baignade, aux termes du plan gouvernemental, et au plus tard en 2050 pour les autres.

Le coût supplémentaire pour les consommateurs d'ici à 2030 sera de quelque 12 livres par an et par foyer, et de 42 livres à l'horizon 2050.

L'opposition libérale-démocrate a qualifié ce plan de «cruelle plaisanterie» et estimé qu'il y aurait toujours 325.000 déversements d'eaux usées par an en 2030, dans la mer, des lacs ou des cours d'eau.

La Commission européenne avait affirmé jeudi qu'elle répondrait bientôt aux plaintes émises par des députés européens sur le sujet.