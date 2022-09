Hinnamnor : la Corée du Sud en état d'alerte face au plus grand typhon de son histoire

Considéré par les spécialistes comme le typhon le plus puissant de l’histoire de la Corée du Sud, Hinnamnor va mettre le sud du pays à l’arrêt lors de son passage. De nombreuses entreprises ont décidé d’arrêter temporairement leur production dès le mardi 6 septembre, quand l’épisode climatique atteindra son paroxysme.

Le niveau d’alerte maximal a été décrété en Corée du Sud à l’approche du typhon Hinnamnor, annoncé comme le plus puissant de l’histoire du pays. Formé dans la mer du Japon la semaine dernière, ce typhon a frappé ce lundi l’île de Jeju, au sud du pays, avant de se diriger vers la ville portuaire de Busan (Corée du Sud) mardi.

ALERT: TY #Hinnamnor is accelerating through the East China Sea as Category 3 storm. Landfall in #Busan is expected on Tuesday.





Latest forecast and LIVE tracker at https://t.co/iaoODv2uWs pic.twitter.com/O0BrzOWBPh — Windy.com (@Windycom) September 4, 2022

En conséquence, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a décrété l’état d’alerte maximal ce lundi dans les villes de Gwangju, Busan, Daegu et Ulsan et Jeju. «Nous devons en premier lieu assurer la sécurité de la population et faire de notre mieux pour minimiser les dommages causés par le typhon», a assuré le chef d’Etat.

Au-delà des pluies et des vents violents attendus, les villes concernées par l’état d’alerte devraient être touchées par des phénomènes météorologiques importants. «Des vents très forts et de fortes pluies sont attendus dans tout le pays jusqu'à mardi en raison du typhon, avec de très hautes vagues attendues dans la région côtière ainsi qu'une tempête et un tsunami», a annoncé l'Administration météorologique coréenne (KMA), dont les propos ont été rapportés par Reuters.

Le sud du pays sera quasiment à l’arrêt mardi

La majorité des constructeurs navals situés dans la partie basse de la Corée du Sud ont annoncé l’interruption de leurs opérations pour ce mardi, tout comme le raffineur SK Innovation, l’entreprise LG Electronics et les compagnies aériennes Korean Air Lines et Asiana Airlines.

A l’heure actuelle, aucune victime n’a été signalée dans l’île de Jeju déjà touchée par le typhon mais plus de 100 personnes ont dû être évacuées et quelques habitations ont été endommagées par les inondations.