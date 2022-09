Canicule : l’été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe

L’été 2022 a été le plus chaud enregistré en Europe depuis que les relevés existent, d’après Copernicus, le service européen sur le changement climatique.

Feux de forêt, cours d’eaux complètement asséchés, thermomètres affolés … La saison estivale de l’année 2022 a été historique et les chiffres le confirment.

Ce jeudi 8 septembre, le service européen sur le changement climatique Copernicus a indiqué que l’été 2022 a été le plus chaud en Europe depuis 1979, année des premiers enregistrements de données.

Des températures historiques

Sur les trois mois de l'été météorologique, de juin à août, les températures ont dépassé de 1,34 °C la moyenne de la période entre 1991 et 2020, et de 0,4 °C le précédent record, qui datait de 2021, selon les relevés de Copernicus. Le mois d’août, marqué par la canicule, s’est démarqué par des températures historiques, avec près de 1,72 °C au-dessus de la moyenne de la période 1991-2020.

Ce nouveau record s'inscrit alors que les impacts du changement climatique se font de plus en plus sentir à travers le monde, et que les records de chaleur deviennent de plus en plus fréquents. «Le précédent record ne datait que d'un an», a souligné Freja Vamborg, responsable de l’institut Copernicus. À titre d’exemple, le Royaume-Uni a dépassé pour la première fois la barre des 40 °C.

Un continent victime de la canicule

Cette saison estivale historiquement chaude a affecté tout le continent, avec de nombreux dégâts dans le secteur agricole. En matière d'incendies, les 27 pays de l'Union européenne avaient établi à la mi-août un record à ce stade de l'année depuis le début des données satellitaires en 2006, avec plus de 660.000 hectares brûlés. Des régions habituellement épargnées ont été touchées, comme dans l'ouest de la France la mythique forêt bretonne de Brocéliande.

Les scientifiques alertent depuis de nombreuses années sur le fait que les conséquences du réchauffement climatique vont se multiplier à mesure que les températures moyennes montent.