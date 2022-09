Drôme : Bourg-lès-Valence lutte contre la sécheresse en récupérant l’eau des piscines des particuliers

Aux prises avec la sécheresse, la commune de Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, a décidé de réutiliser l'eau des piscines de ses habitants volontaires pour pouvoir entretenir les espaces verts de la ville.

C’est une méthode alliant écologie et économie, et qui pourrait se développer en ces temps de sécheresse et de crise économique. A Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, la mairie a décidé de récupérer l’eau provenant des piscines des particuliers afin de la réutiliser pour arroser les espaces verts de la commune.

Une idée citoyenne

La maire de la commune de 20.000 habitants témoigne dans le Huffington Post sur cette idée venant d’un habitant, qui s’est proposé de lui-même pour donner l’eau usagée de sa piscine à la mairie. «Il m’a dit qu’il devait vendanger sa piscine et il se demandait si la commune pouvait récupérer l’eau. J’avoue que j’ai été surprise par cette proposition», explique Marlène Mourier.

La récupération et réutilisation de l’eau, tant que celle-ci n’est pas traitée au chlore, est apparue comme une aubaine pour les services des espaces verts de la commune, au regard des arrêtés préfectoraux interdisant l’arrosage dans la région à cause d’importants épisodes de sécheresse.

Une pratique qui fait des émules en france

Après ce coup d'essai, la mairie a donc décidé de faire appel aux dons d’eau usagée auprès de ses habitants, tout en suivant une procédure particulière : un rendez-vous est d’abord convenu entre les particuliers et les services des espaces verts, afin de vérifier l’absence de chlore et s’il est possible de récupérer l’eau et d’effectuer le transfert vers les cuves et camions-citernes.

La Ville récupère l’eau des piscines et remercie ses habitants soutenant cette initiative éco-responsable





infos : https://t.co/0d1E8O18fv pic.twitter.com/NCyTa1UJLr — Ville de Bourg-lès-Valence (@bourglesvalence) September 3, 2022

«Les gens prennent enfin conscience que l’eau ne se gaspille plus. Ils sont fiers de pouvoir sauver des arbres de la commune», témoigne Marlène Mourier, qui a vu son opération connaître un grand succès.

En effet, de nombreux habitants ont contacté la mairie afin de participer à cette initiative anti-gaspillage, qui dépasse même les limites de Bourg-lès-Valence. «On me contacte même des communes des alentours !», indique la maire de la commune, fière de sa réussite et qui encourage d’autres communes à suivre le pas.