Reconditionnement de cartouches d’encre vides : une initiative écologique et économique

Avec le recours massif au télétravail suite à la pandémie de Covid-19, les déchets de bureau, comme les cartouches d’encre vides considérées comme extrêmement polluantes, se sont multipliés. De nombreuses entreprises ont donc investi dans leur rachat et leur recyclage afin d’allier écologie et économie.

Un geste respectueux de l’environnement et qui peut vous rapporter de l’argent. Dans le viseur, le rachat et le reconditionnement des déchets de bureau comme les cartouches d’encre vides, qui ont proliféré avec le développement du télétravail lié à la pandémie de Covid-19.

Ces dernières, considérées comme extrêmement polluantes, sont dorénavant rachetées et recyclées par des entreprises spécialisées, de plus en plus nombreuses à s’immiscer sur ce marché. «Il s’agit d’un déchet d’équipement électrique et électronique (DEEE) considéré comme l'un des déchets de bureau les plus polluants. C’est en effet composé de matériaux non biodégradables (plastique, acier, fer, résidu d’encre) et de parties électriques et électromagnétiques dangereuses», a expliqué Margaux Legall, la responsable du site Cynkle spécialisé dans le rachat de cartouches vides, pour Le Parisien.

Son site, qui rachète 250 références de cartouches d’encre vides en bon état, fait une estimation de vos gains avant de vous envoyer la somme correspondante par virement. L’unique obligation afin de bénéficier de l’envoi gratuit de vos produits est de confectionner un colis dont le montant minimal est de 20 euros.

Outre l’option des sites en ligne, des magasins comme Bureau-Vallée ont mis en place un système identique. L’an dernier, l'enseigne a même doublé ses chiffres en collectant 2,7 millions de cartouches vides, contre 1,3 million avant la pandémie. Le prix de rachat de l’enseigne varie entre 50 centimes et 2 euros.

Que ce soit en ligne ou en magasin, une cartouche d’encre vide peut être reconditionnée six à sept fois, avant d’être vendue près de 30% moins chère que le même produit neuf.