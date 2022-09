«La Terre est notre seul actionnaire» : Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, fait don de son entreprise pour lutter contre le changement climatique

Le fondateur de la marque «Patagonia», Yvon Chouinard, a décidé de léguer son empire à un trust et une ONG engagés pour la préservation de l’environnement. Les bénéfices annuels de la marque de vêtements de sport d’extérieur seront reversés à 100 % à la planète et à la lutte contre le changement climatique.

«La Terre est désormais notre seul actionnaire». C'est en ces termes que le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, a annoncé faire don de son entreprise en faveur de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique.

Alors qu'il aurait pu vendre sa célèbre marque valorisée à plus de 3 milliards de dollars, il a préféré transférer 100% de ses parts à un trust chargé de s'assurer que ses valeurs sont respectées, et à une ONG de lutte contre la crise environnementale et la protection de la nature à qui seront reversés les profits, estimés à environ 100 millions de dollars par an.

Hey, friends, we just gave our company to planet Earth. OK, it’s more nuanced than that, but we’re closed today to celebrate this new plan to save our one and only home. We’ll be back online tomorrow.https://t.co/fvRFDgOzVZ

