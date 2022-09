Climat : des milliers de personnes défilent à l'appel du mouvement de Greta Thunberg

Des militants écologistes ont manifesté vendredi dans plusieurs villes dans le monde afin d'exiger davantage d'aide pour les pays pauvres touchés par le dérèglement climatique.

La pandémie de covid-19 avait marqué un coup d'arrêt au mouvement. Ce vendredi marquait le retour des marches pour le climat, à l'initiative du mouvement «Fridays for Future». Le mouvement lancé par la militante suédoise Greta Thunberg a appelé via les réseaux sociaux à ces rassemblements de Berlin à New Delhi, au dernier jour de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, sous le hashtag #PeopleNotProfit.

A Berlin, les organisateurs ont estimé à 36.000 le nombre de personnes qui ont défilé dans le centre-ville, contre 22.000 selon les autorités locales. Tandis qu'à Jakarta, en Indonésie, la police a encadré les manifestants qui défilaient en scandant des slogans au rythme de tambours.

Des manifestants ont également marché à New Delhi, en brandissant des banderoles et des pancartes colorées, l'une d'elle affirmant «Welcome 2 Most Polluted Capital» («Bienvenue dans la capitale la plus polluée»).

Un site Total bloqué à Lyon

En France, des militants ont brièvement bloqué l'entrée d'un site du groupe français TotalEnergies à Lyon. D'autres se sont également rassemblés à Rennes, Strasbourg, Grenoble, Marseille, Montpellier et Paris.

«Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est qu'après un été de catastrophes climatiques, de sécheresse, de restrictions d'eau et de chaleur, nous ne pouvions pas retourner à l'école comme si de rien n'était», a expliqué Pablo Flye, porte-parole des Fridays for Future en France.

Greta Thunberg, qui a entamé sa «grève scolaire pour le climat» devant le parlement suédois en 2018, est devenue l'une des plus célèbres activistes au monde de la lutte contre le dérèglement climatique.