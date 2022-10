Climat : des personnalités appellent à rouler à 110 km/h sur l'autoroute pour réduire les émissions de CO2

Dans une tribune, 9 personnalités ont appelé à rouler moins vite sur l'autoroute pour réduire les émission de gaz à effet de serre.

«Notre maison climatique et sociale brûle sérieusement, et nous avec», écrivent 9 personnalités, parmi lesquelles le photographe Yann Arthus-Bertrand ainsi que l'écrivain et réalisateur Cyril Dion. Pour réduire leur empreinte carbone, tous ont décidé de rouler à 110 km/h plutôt que 130 sur l'autoroute. Ils appellent les Français à en faire autant.

«Cette initiative n'est pas une pétition, elle repose sur le volontariat et nous ne demandons pas à l'Etat de légiférer», précisent les signataires de cette tribune, publiée dans le Journal du dimanche (JDD). Réduire sa vitesse de 20 km/h sur l'autoroute «c'est moins 20 % de carburant consommé, et moins 20 % sur nos émissions de gaz à effet de serre», ont-ils assuré.

La démarche, «pas très contraignante» selon eux, permettrait en outre de «faire baisser la mortalité routière, les dommages corporels», tout en contribuant «à réduire les embouteillages». Pour seule contrepartie, «nous allongeons de quelques minutes la durée de nos trajets, de 8 à 9 minutes par heure, ce qui n’est pas grand-chose au regard des heures passées sur nos écrans ou de l’urgence à réduire nos émissions», insistent-ils.

A l'heure actuelle, l'empreinte carbone moyenne s'élève à «10 tonnes de CO2 environ par personne et par an». Elle doit donc «baisser d'environ 80%» pour atteindre les «2 tonnes de CO2 compatibles avec une hausse de température inférieure à 2°C» à l'horizon 2050.

Yann Arthus-Bertrand, Cyril Dion et les autres signataires encouragent les Français à ne pas sous-estimer la valeur des «gestes du quotidien» dans ce «combat» pour le climat. «Ils ont un impact potentiel significatif sur la baisse de l’empreinte carbone (jusqu’à - 25 %), et ils sont actionnables par nous et nous seuls [...] Nous devons essayer de transcender le seul maillon individuel afin d’accéder à un niveau collectif d’action», plaident-ils.

Un «effet de contagion positif»

L'idée est de miser sur «un effet de contagion positif» autour d'une «décision simple, efficace, visible» afin de «massifier son impact». Le choix s'est porté sur la réduction de la vitesse sur l'autoroute car c'est une action «accessible à tous», «immédiatement bénéfique pour la lutte contre le changement climatique» mais aussi pour le pouvoir d'achat.

Les voitures particulières émettent «plus de 50% des gaz à effet de serre du secteur des transports» en France, soit «16% de l'ensemble des émissions nationales», rappellent les co-signataires du texte. Sans compter qu'une telle mesure permettrait «mécaniquement» de limiter la dépendance de l'Hexagone aux «importations d'hydrocarbures russes», dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Ailleurs dans le monde, la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute est déjà en dessous des 130 km/h. La tribune cite notamment la Grande-Bretagne (113 km/h), le Brésil et la Suède (110 km/h), ou encore les Pays-Bas, où elle est fixée à 100 km/h en journée depuis mars 2020.

«Essayons ensemble jusqu'à la fin de l'année», proposent les porteurs de cette initiative, baptisée «Les 110». «Début 2023, nous ferons un bilan et chacun sera libre de choisir de poursuivre – ou pas – son engagement en fonction des résultats obtenus». Il en va selon eux de «l’avenir des générations actuelles et futures» : «Il n’y a pas de petite décision si nous sommes des millions à la prendre».