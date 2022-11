COP 27 : Rishi Sunak se rendra finalement en Égypte

Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé qu’il se rendrait finalement à la COP 27, qui commencera le 7 novembre prochain en Égypte.

Un revirement de situation. Après avoir indiqué qu’il ne se rendrait pas à la COP 27, pour privilégier les intérêts de son pays, Rishi Sunak, nouveau Premier ministre britannique, a finalement décidé de se rendre en Égypte.

Dans un tweet, le conservateur de 42 ans a estimé qu’il n’y avait «pas de prospérité à long-terme sans action sur le changement climatique».

There is no long-term prosperity without action on climate change. There is no energy security without investing in renewables. That is why I will attend @COP27P next week: to deliver on Glasgow's legacy of building a secure and sustainable future.

Rishi Sunak avait affirmé qu’il n’irait pas à la conférence sur le climat, justifiant son absence par des «engagements pressants» au Royaume-Uni.

Une annonce qui avait entraîné une vague de critiques, notamment de la part du président britannique de la COP 26, Alok Sharma.

Ce changement d’avis a été bien reçu par les politiques britanniques, qui craignaient un «faux-pas embarrassant» du Royaume-Uni «sur la scène mondiale», selon des propos de la députée écologiste Caroline Lucas. Cette dernière a espéré, par l’intermédiaire d’un tweet, que «cela serve de leçon» à Rishi Sunak.

Glad to see Sunak's screeching U-turn on #COP27, but what an embarrassing mis-step on the world stage. Let this be a lesson to him - climate leadership matters. Now he urgently needs to increase UK ambition on emission reduction targets & pay what we owe to global climate funds https://t.co/vL2hSIq2zZ

— Caroline Lucas (@CarolineLucas) November 2, 2022