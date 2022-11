COP27 : une carte interactive de la Nasa affiche l’impact du réchauffement climatique

La NASA a dévoilé, ce dimanche 6 novembre, une carte interactive de la planète affichant l’impact du réchauffement climatique.

L’évolution au fil des années est alarmante. En plein lancement de la COP27, qui se déroule à Charm el-Cheikh, en Egypte, la Nasa a dévoilé une carte interactive montrant l’évolution du réchauffement climatique sur la planète de 1880 à 2021.

Une évolution fulgurante des températures

La carte interactive, présentée sous le format d’une vidéo d’une trentaine de secondes, affiche, au fil des années, les écarts entre les températures moyennes recensées et les moyennes de saison sur Terre. Les zones en rouge indiquent les territoires fortement impactés par la hausse des températures, tandis que celles en bleu montrent les zones où la température recensée est inférieure à la moyenne de saison.

On constate rapidement une hausse des températures à la surface de la Terre qui s’accentue à partir de la fin des années 1980, notamment au niveau du pôle Nord, où les températures enregistrées sont bien au-dessus de la normale depuis les années 2000. Selon les chiffres de la Nasa, les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1880.

Bien que l’ensemble du globe soit concerné, certaines régions et populations sont plus touchées, comme le nord du Canada ou le Proche et Moyen-Orient. Des régions qui vont tenter de trouver des solutions afin de s’en sortir lors de la COP27.