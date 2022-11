Christophe Béchu : «Toutes les actions violentes qui sont faites pour choquer desservent la cause» écologique

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 9 novembre, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a réagi à la multiplication d’actes de malveillance de certains militants écologistes.

Le ministre a affirmé que les actes de vandalisme de certains écologistes n’étaient pas la bonne méthode pour défendre leur idéologie. Invité sur CNEWS ce mercredi, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a pris position contre les actes malveillants réalisés par certains militants écologistes à l'encontre d'œuvres d’art dans le monde.

«Ma conviction profonde, c’est que toutes ces actions violentes de dégradations, qui sont faites pour choquer, elles desservent la cause (…) Pour certains écologistes, dire qu’il faut casser les éoliennes parce que ça irait contre la transition écologique, ça va à l’encontre du besoin d’accélérer sur les énergies renouvelables que nous connaissons. Si chacun commence à dire qu’il peut désobéir aux règles ou dégrader les biens qu’il souhaite car ce ne serait pas conforme ni à ses valeurs, ni à ses convictions, on n'est plus en société», a assuré le ministre.

Pour rappel, des militants écologistes ont attaqué successivement des œuvres d’art à Londres (Angleterre), Rome (Italie), à Postdam (Allemagne), à La Haye (Pays-Bas), à Madrid (Espagne) et à Canberra (Australie).

«Il y a des militants sincères qui peuvent être des lanceurs d’alerte mais il y a dans cette nébuleuse aujourd’hui des gens qui, sous couvert d’écologie, se livrent à des actions qui n’ont rien à voir avec la cause (…) On dessert la cause, on montre une image extrémiste et on se sert de l’écologie pour laisser libre court à la violence. Le ministère de l’Intérieur a mis en place une cellule spéciale pour suivre et punir les auteurs de ces actes», a détaillé Christophe Béchu.