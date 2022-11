Environnement : des militants écologistes se collent à une oeuvre d'Andy Warhol

Ce mercredi 9 octobre, des militants écologistes ont collé leurs mains sur la célèbre oeuvre d'Andy Warhol «Campbell's Soup», sans l'endommager, à la Galerie nationale d'Australie.

Après Claude Monet et Van Gogh, c'est au tour d'Andy Warhol. Des manifestants pro-climat ont pris pour cible «Campbell's Soup» de l'artiste américain, en collant leurs mains sur les protections transparentes de l'oeuvre, ce mercredi 9 novembre.

Le collectif «Stop Fossil Fuel Subsidies Australie», à l'origine de l'action, s'oppose aux subventions des énergies fossiles.

Stop Fossil Fuel Subsidies is highlighting the danger of capitalism by glueing onto Andy Warhol. Art depicting consumerism gone mad. While Australians starve, Government pays $22,000 a minute to subsidise fossil fuels. #StopFFS #Auspol #Cop27 #ClimateCrisis #FireproofAustralia pic.twitter.com/acSbRO1mWs

— Stop Fossil Fuel Subsidies (@stopffsubsidies) November 9, 2022