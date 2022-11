Climat : EDF, H&M, Ikea et 200 autres grandes entreprises appellent les gouvernements à respecter leurs engagements

Limiter le réchauffement à «1,5°C est une limite, pas un objectif». C'est en ces termes que deux cents entreprises ont appelé ce samedi 12 novembre les gouvernements à respecter leurs engagements dans la lutte contre le changement climatique.

Bayer, EDF, H&M, Ikea, Microsoft, Nestlé, Saint-Gobain, Unilever, ou encore Volvo... Un appel signé par près de 200 entreprises, dont certaines issues de secteurs pointés pour leur impact environnemental négatif, demande aux gouvernements de respecter leurs engagements pour lutter contre les effets du réchauffement climatique.

«Nous avons besoin que les gouvernements, à commencer par les économies les plus avancées du monde, maintiennent leur engagement à limiter le réchauffement à 1,5°C et à agir rapidement pour le mettre en oeuvre», indique cette déclaration.

+1,5°C, «la limite pour un monde vivable»

«C'est une initiative importante qui souligne que nous devons considérer 1,5° non comme un objectif ou quelque chose de vague mais comme la limite pour un monde vivable», a déclaré devant des journalistes l'ancienne présidente irlandaise, Mary Robinson, qui dirige les «Sages», un groupe fondé par Nelson Mandela réunissant d'anciens responsables oeuvrant pour la paix dans le monde.

«Cela s'adresse aux gouvernements, ceux ici à la COP qui n'ont pas encore relevé leurs ambitions nationales comme ils l'avaient promis à Glasgow, et en particulier le G20 qui va se réunir la semaine prochaine» à Bali, a expliqué Mary Robinson.

María Mendiluce, directrice générale de la coalition d'entreprises engagées en faveur du climat «We Mean Business», a souligné qu'il était important de conserver un objectif clair de 1,5°C pour orienter le monde des affaires.

Cet objectif cité de +1,5°C est issu de l'accord de Paris de 2015 où à l'issue de la COP21, les Etats visaient à limiter le réchauffement de la planète bien en deçà de +2°C et si possible +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle. Un objectif bien loin d'être atteint sept ans plus tard, et ce alors que se tient en Egypte, la COP27.