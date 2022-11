Biodiversité : les abeilles meurent deux fois plus vite qu'il y a 50 ans

C’est un triste constat qu’une nouvelle étude vient de dresser : la durée de vie des abeilles a été réduite de moitié en 50 ans. Cette diminution de leur longévité ne dépendrait cependant pas forcément de facteurs environnementaux, mais d’une évolution génétique.

Canicule, gel, précipitations importantes… La production de miel aura été difficile cette année. Mais plus inquiétant encore, les agriculteurs constatent depuis une quinzaine d’années une importante perte dans leurs colonies d’abeilles, de 30 à 40%. Or, elles assurent une mission vitale de pollinisation.

Les abeilles vivraient ainsi 17 jours aujourd’hui, contre 34 en 1970. La pollution, l’utilisation de pesticides, l’agriculture intensive ou les prédateurs, comme le frelon asiatique, ne représenteraient cependant qu’une partie de l’explication.

Pour comprendre les raisons de cette baisse de longévité, les entomologistes Anthony Nearman et Dennis vanEngelsdorp, de l’université du Maryland, ont élevé des abeilles dans les conditions les plus optimales possibles.

Ils ont pu remarquer que les abeilles d’élevage ayant accès à différents types d’eau (sucrée ou non) vivaient plus longtemps que les abeilles ordinaires (21 jours contre 15 jours pour ces dernières).

The lifespans of honey bees living in laboratory environments has dropped about 50% over the last 50 years, hinting at possible causes for the worrisome trends across the beekeeping industry, according to new research by @UMDEntomology: https://t.co/jQuvEMIwMj pic.twitter.com/nduFcVjwcQ

— UMD AGNR (@UMD_AGNR) November 14, 2022