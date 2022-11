COP27 : ce qu'il faut retenir de ce sommet pour le climat

La conférence de Charm-el-Cheikh de 2022 sur les changements climatiques, dite COP27, devait s’achever officiellement vendredi 18 novembre. Sans surprise, les négociations se sont prolongées une partie du week-end. Plusieurs annonces fortes ont déjà marqué ce sommet du climat.

L’issue de ces discussions est très attendue. La 27ème conférence internationale sur le climat, lancée le 6 novembre en Egypte, devait se terminer vendredi 18 novembre. Sans surprise, les négociations ont continué ce samedi, et devraient même durer jusqu’à dimanche.

Si les chefs des principaux gouvernements peinent à s’accorder sur de nombreux points, après deux semaines de négociations internationales, plusieurs grands sujets ont d’ores et déjà été tranchés.

La question des «pertes et dommages»

C’est l’un des enjeux au cœur des discussions de la COP27. Celui de la question du financement des dégâts climatiques subis par les pays en développement, du Sud, demandant à ceux du Nord de leur verser des «pertes et dommages» pour compenser les dégâts infligés à la planète. Selon une source européenne, un accord aurait été trouvé, samedi, sur la délicate questions des dégâts climatiques par les pays pauvres.

L’Union européenne s’est déclaré prête à partir sans entente plutôt que d’accepter «un mauvais accord». C’est aussi ce qu’a déclaré à la presse le vice-président de la Commission Frans Timmermans : «Plutôt pas d’accord qu’un mauvais accord». Ajoutant que l’objectif de l’UE était de garder «en vie» la limite du réchauffement de 1,5° C.

Limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, un objectif hors d’atteinte

L’un des objectifs phares de la COP27, qui est aussi celui de chaque COP depuis celle de 2015 et L’accord de Paris, c’est la limitation du réchauffement climatique à 1,5° C. Souvent débattu lors des sommets annuels de l’ONU pour le climat, l’enjeu énergétique auquel il est lié est source de rivalité entre Etats, et continue d’alimenter les oppositions politiques.

Vendredi 11 novembre, le rapport annuel Global Carbon Project sur les émissions de CO2 dans le monde estime que limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C d’ici à 2100 est désormais hors d’atteinte.

Engagements climatiques

Une vingtaine d’Etats sur 183 ont fait le point sur leur engagement climatique, comme l'Inde. Le pays vise la neutralité carbone d’ici à 2070, et envisage de tripler la production d’électricité issue des énergies renouvelables d’ici à 2030.

L’Union européenne va revoir ses ambitions climatiques à la hausse, avec un objectif de réduction des émissions de 57% d’ici à 2030. La Turquie lui emboîte le pas, s’engageant à limiter de 41% ses émissions d’ici à 2030. Elle s’est aussi proposée d'être pays d’accueil pour la COP31 en 2026. L'Australie espère également accueillir la prochaine COP, a fait savoir le Premier ministre Anthony Albanese, samedi 19 novembre.