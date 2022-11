«Le Grand Livre du Climat»: 3 raisons de lire le livre de Greta Thunberg pour comprendre la crise climatique

Quelques jours avant l'ouverture de la COP27 en Egypte, Greta Thunberg a publié «Le Grand Livre du climat», aux éditions Kero. En compilant les connaissances de plus de 100 scientifiques et experts du climat, la militante écologiste veut donner toutes les clés de compréhension dont nous avons besoin pour lutter contre le changement climatique. Voici trois raisons de le lire et/ou de l'offrir à vos proches.

Du haut de ses 19 ans, la Suédoise Greta Thunberg, symbole de la lutte contre le réchauffement climatique et initiatrice du mouvement «Fridays for Future» en 2018, revient sur le devant de la scène à l’occasion de la sortie du «Grand Livre du climat», aux éditions Kero. Un livre qui deviendra très certainement l'ouvrage de référence en matière d'expertises climatiques.

Comprendre le climat et le réchauffement climatique

Un travail de réflexion de près de deux ans. Très discrète depuis la pandémie de la Covid-19, la militante Greta Thunberg a œuvré dans l'ombre à la compilation des derniers travaux de recherche d'une centaine de scientifiques, écrivains, économistes et activistes internationaux sur le climat et son dérèglement. Titré «Le Grand Livre du climat», l'ouvrage de 448 pages se veut être un tour d'horizon le plus exhaustif et le plus didactique possible sur la crise climatique, et dont les Français ont pu avoir un aperçu cet été, entre les feux de forêt, les canicules et les épisodes de sécheresse.

D'ailleurs, sa couverture interpelle au milieu des rayonnages des librairies, avec sa succession de bandes bleues et rouges. Cette visualisation, nommée «warming stripes», est aujourd'hui mondialement connue par la communauté scientifique et les militants écologistes. «Pas de mot. Pas de chiffre. Pas de graphique. Simplement, une série de bandes de couleur verticales illustrant l'augmentation progressive de la température moyenne de la planète», explique Greta Thunberg au sujet de cette visualisation d'Ed Hawkins, devenue aujourd'hui l'image la plus saisissante pour comprendre le réchauffement climatique et son accélération au cours des dernières décennies, en raison de l'activité humaine.

À travers cinq chapitres, cette «bible» du climat dresse un état des lieux sur le fonctionnement du climat, les effets du changement climatique sur la biodiversité et sur l'homme, ainsi que les actions menées jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, vous comprendrez (entre autres) ce qu'est le CO2, ce gaz à effet de serre principal responsable du réchauffement climatique, ou encore les tenants et aboutissants de l'acidification des océans sur la biodiversité marine.

A noter que l'argent récolté grâce à la vente de ce livre ira à la Fondation Greta Thunberg. En effet, l'autrice a indiqué sur ses réseaux sociaux que le livre n'a pas vocation à l'enrichir, mais plutôt à éduquer et diffuser des connaissances. «Je veux utiliser ma plate-forme pour partager la réalité de la crise climatique, pour communiquer une image holistique de la façon dont le monde change et ce que nous devrions faire à ce sujet. C'est pourquoi j'ai créé ce livre», a-t-elle expliqué dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

des Experts de renommée mondiale

Au-delà des thèmes et des sujets traités, c'est l'approche multidisciplinaire du livre qui est à saluer. Parmi la centaine d'experts conviés à s'exprimer, il y a des géophysiciens, des océanographes et des météorologues, des ingénieurs, des économistes, des mathématiciens, des historiens et des philosophes, mais également des dirigeants autochtones.

Ce sont des personnalités connues dans le monde entier pour leur expertise ou encore pour leur activisme. Notamment la spécialiste des Sciences de la Terre à l'Université de Harvard Naomi Oreskes, mais également le climatologue et géophysicien américain Michael E. Mann, ou encore la Canadienne Margaret Atwood, autrice de la dystopie «La Servante écarlate.» A leurs côtés, figurent également l'économiste français Thomas Piketty, et son confrère Lucas Chancel. Ils consacrent un chapitre sur l'épineuse question de la transition écologique et de la redistribution des revenus entre les riches et les pauvres.

En parallèle, Greta Thunberg ponctue le livre de petits textes sur ce qu'elle a appris de ses expériences en tant qu'activiste climatique. Elle y aborde particulièrement la pratique du «greenwashing», qui freine, selon elle, notre prise de conscience sur le phénomène. «Mais qui est aussi notre plus grande source d'espoir, car une fois que nous aurons tous une image complète, nous serons en mesure d'agir», a-t-elle expliqué dans un entretien donné au Guardian.

Un message d'espoir pour l'avenir

Et s'il vous fallait une ultime raison de lire cet ouvrage, elle se trouve dans les dernières pages. Dans le dernier chapitre «Et maintenant?», l'activiste suédoise dresse une longue liste d'actions «à notre portée, si nous le souhaitons», car même si «la crise climatique ne peut trouver de solution dans les systèmes actuels (...) cela ne doit pas nous empêcher de commencer à agir dès à présent». Ainsi, vous retrouverez une série d'idées et de gestes à adopter en tant que société, comme en tant qu'individu. Parmi eux, nous pouvons citer l'adoption d'une alimentation végétale, ou en tout cas, moins carnée, ou encore celui de repenser les transports, et notamment de rendre les transports publics gratuits.

Car «le moment est venu de transformer la rage en actes. Chaque fraction de degré compte. Chaque voix peut changer la donne. Et chaque seconde compte», conclut Greta Thunberg, en reprenant les propos du secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

«Le Grand Livre du climat», sous la direction de Greta Thunberg, traduit de l'anglais par Cécile Leclère, Leslie Talaga et Isabelle Taudière, éd. Kero, 448 p., 32 euros.