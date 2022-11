Papouasie-Nouvelle-Guinée : le pigeon-faisan, considéré comme disparu depuis 140 ans, réapparaît sur l'île de Ferguson

Un oiseau, que les scientifiques pensaient disparu depuis 1882, a pu être observé dans une forêt de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et plus précisément sur l'île de Ferguson. Il s'agit du faisan-pigeon à nuque bronzée.

Il s'appelle «Otidiphaps Insularis». Ce pigeon-faisan n'avait plus donné signe de vie depuis près de 140 ans sur l'île de Ferguson en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont il est endémique. Or, une équipe du laboratoire d'ornithologie de l’université de Cornell, près de New York, a eu la joie d'apercevoir l'animal sur l'une des images capturées sur l'île.

Pour l'équipe de scientifiques à l'origine de cette re-découverte, il leur a fallu s'armer de patience. Pendant près d'un mois, ils ont parcouru l'île de long en large afin de s'assurer une nouvelle fois que l'espèce avait bien disparu. Une première expédition a déjà été menée en 2019.

Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le pays pour rentrer aux Etats-Unis, les scientifiques ont décidé de regarder une nouvelle fois les images collectées par leurs caméras disséminées sur l'île. Et c'est là que l'Otidiphaps Insularis leur est apparu, comme a expliqué sur Twitter l'un des membres de l'expédition, Jason Gregg.

I am super excited to share the first video of the Black-naped pheasant-pigeon, a species from Papua New Guinea lost to science for 140 years! @ABCbirds @rewild @Jordan_Boersma @johnmittermeier pic.twitter.com/QplRA36Xr0 — Jason Gregg (@JasonJGregg) November 17, 2022

Une joie partagée également par le directeur du projet «Search for Lost Birds» et membre de l'expédition, John Mittermeier . «C’est comme si on avait trouvé une licorne ! Autrement dit c’est précisément le genre de moment pour lequel on vit quand on est écologiste et ornithologue», a-t-il écrit sur le site de l'université de Cornell.

Et cette découverte, réalisée en septembre dernier, vient d'être validée, officialisant ainsi le retrait du pigeon-faisan à nuque bronzée de la longue liste des espèces disparues.