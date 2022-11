«Climadiag» : avec Météo-France, découvrez la météo de votre commune en 2050

Afin de sensibiliser au dérèglement climatique, Météo-France a créé «Climadiag», un outil qui permet de consulter les prévisions météorologiques de chaque commune française en 2050.

Quel temps fera-t-il en 2050 ? C’est une question qui intéresse de plus en plus de Français dans le contexte d’un dérèglement climatique toujours plus visible chaque année. Pour le savoir, Météo-France a mis à disposition ses prévisions à long terme, grâce à un nouvel outil qui permet à ses utilisateurs de consulter, commune par commune, la météo en 2050 : «Climadiag».

«Pour rendre leur territoire résilient et agir en conséquence, les élus locaux doivent connaître les évolutions climatiques au plus près de leur terrain», a communiqué Météo-France.

Cinq indicateurs, quatre valeurs comparatives

Dans le détail, Météo-France intègre des indicateurs climatiques répartis en cinq catégories : climat, risques naturels, santé, agriculture et tourisme. Chaque indicateur est ensuite présenté sous la forme d’une infographie résumant de manière synthétique son évolution.

Pour illustrer ces indicateurs, quatre valeurs sont présentées : la période de référence (1976-2005) qui est ensuite comparée à trois projections pour la période recherchée (2041-2070). Ainsi, Météo-France propose une valeur haute, une valeur basse et une valeur médiane en 2050, en fonction de l’indicateur choisi (climat, risques naturels…).

chaleur à marseille, risques d'incendies et nuits chaudes à ajaccio

Si on s’intéresse aux températures, il est donc possible de choisir l’indicateur «climat», puis de sélectionner une commune, et d’obtenir une évolution des températures d’ici à 2050. On peut par exemple apprendre qu’il fera entre +1,2 °C et +2,8 °C à Marseille (Bouches-du-Rhône) en moyenne sur la période estivale, ou encore qu’il y aura entre 1 et 5 jours très chauds (température supérieure à 35 °C) supplémentaires par an dans la cité phocéenne.

Concernant l'indicateur «risques naturels», Météo-France indique qu'il y aura jusqu'à 25 jours par an avec un risque significatif de départ de feu de végétation à Ajaccio (Corse), contre «seulement» 8 pour la période de référence. L'indicateur «santé» indique quant à lui qu'il pourrait y avoir jusqu'à 71 «nuits chaudes» (température supérieure à 20 °C) en Corse par an, contre 26 pour la période de référence.

Au total «Climadiag» permet d’avoir accès à de nombreuses données comme les vagues de chaleur, les vagues de froid, la montée du niveau des eaux, le nombre de jours consécutifs sans pluie, ou avec pluie, l’évolution de la végétation, ou encore plusieurs indicateurs concernant l’agriculture ou le tourisme. Une initiative qui participe à informer de tous les changements et les potentiels dangers qui attendent les Français, chez eux, en raison du dérèglement climatique.