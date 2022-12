L’UE veut instaurer une loi interdisant les importations issues de la déforestation

Le Parlement européen et les gouvernements des Etats membres de l’Union européenne sont parvenus à un premier accord ce mardi 6 décembre, afin d’interdire l’importation de produits issus de la déforestation. Cet accord préliminaire concerne notamment le cacao, le café, le soja ou encore l’huile de palme.

Ils sont parvenus à un accord préliminaire. Le Parlement européen et les gouvernements des Etats membres de l’Union européenne ont, pour la première fois, trouvé un accord de principe ce mardi, visant à interdire la vente sur le territoire européens de produits issus directement de la déforestation. S’ils devront à terme formellement approuver cet accord, l’avancée est déjà majeure.

D'après un communiqué publié sur le site du Parlement européen, cette loi obligerait les entreprises à vérifier et à publier une déclaration de «diligence raisonnable», c’est-à-dire prouvant que les marchandises vendues dans l’UE n’ont pas contribué, d’une quelconque manière, à la déforestation ou à la dégradation des forêts dans le monde, et ce, depuis le 31 décembre 2020.

To fight climate change, products from deforested land will no longer be allowed to be sold in the EU.





The agreement by Parliament and the Council willl still need to be formally adopted before it can enter into legislation. Read more: https://t.co/dxK5bQm4rl pic.twitter.com/Snxt59ffuJ

