Météo : la neige va arriver par le nord-ouest ce dimanche

La France sera coupée en deux ce dimanche 11 décembre, avec énormément de brouillard et de neige d'une part, et du soleil de l'autre. En revanche, les températures seront très basses sur l'ensemble du pays.

Le temps ce dimanche 11 décembre sera marqué par de la fraîcheur avec de la neige sur le Nord-Ouest selon les prévisions de Météo-France.

Le nord de l’Hexagone sera touché par de nombreux brouillards givrants au petit matin, ainsi que quelques flocons. Aux abords de la Manche, des averses se produiront, sous forme de neige à l'intérieur des terres. Dans l'après-midi et la soirée, elles seront suffisamment fréquentes pour blanchir les sols de la Normandie et des Hauts-de-France. Vers l'Ile-de-France, les chutes de neige seront plus éparses.

Le sud du pays connaîtra un autre sort, avec l’apparition du soleil après le départ des brouillards. Quelques nuages seront également attendus sur la moitié sud de la France au cours de la journée. Dans la vallée du Rhône, le mistral soufflera jusqu'à 70 km/h en rafales. Sur la Corse, c'est le vent d'ouest qui avoisinera les 90 à 100 km/h sur les extrémités et le relief de l'île.

En ce qui concerne les gelées seront généralisées sur l’ensemble du pays, avec des températures variant entre 0 et -8° C. Près de la Méditerranée, il fera 0 à 6° C, jusqu'à 7 à 10° C en Corse. Au cours de l’après-midi, les températures grimperont jusqu’à 15° C en Corse, et seulement 9° C sur le reste de la France.