Charente-Maritime : une dizaine de dauphins retrouvés échoués en une seule journée

Plus d'une dizaine de dauphins ont été retrouvés échoués sur le littoral charentais, ce dimanche 15 janvier. Une surmortalité précoce qui s'explique en grande partie, selon plusieurs médias, aux captures de pêche accidentelles.

Une triste hécatombe. Ce dimanche 15 janvier, une dizaine de dauphins se sont échoués sur le littoral de Nieul-sur-Mer à La Tremblade. Aucun n'a survécu.

D'ailleurs, le phénomène s'est accentué ces dernières semaines. Entre le 23 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, 136 petits cétacés ont été enregistrés. Dans 85% des cas, il s’agit de dauphins communs.

Une enquête a été ouverte par l'observatoire Pelagis de La Rochelle afin de déterminer les causes de leur mort.

La pêche en cause

Interrogé par France 3, Éléonore Meheust, ingénieure d’études en charge des échouages et des suivis en mer à l'observatoire, a expliqué que «depuis 2016, on a des pics d’échouage de dauphins sur la façade atlantique, notamment en Charente-Maritime et en Vendée». Ajoutant que cela concerne «surtout des dauphins communs, l’espèce majoritaire dans le golfe de Gascogne, mais qui est aussi l’espèce la plus touchée par les interactions avec les engins de pêche».

En effet, près de 80% des mammifères retrouvés échoués sont morts «des suites de captures dans des engins de pêche», selon l'observatoire Pelagis.

Vendredi dernier, le président de Ligue pour la protection des oiseaux, Allain Bougrain-Dubourg a exigé l'arrêt de la pêche pélagique pour un mois, afin de limiter les pertes. Et de son côté, Pelagis et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) testent des répulsifs sonores sur les bateaux de pêche et leurs filets.