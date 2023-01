Biodiversité : Les étoiles de mer pourraient disparaitre à cause de la hausse des températures maritimes

De plus en plus chaudes et longues, les vagues de chaleur marines pourraient tuer toutes les étoiles de mer d’ici à 2100. Une disparition susceptible d’entraîner des répercussions écologiques en cascade, notamment une surabondance de leur principale proie, les moules.

C’est le symbole des océans. Mais plus qu’un emblème, l’étoile de mer est un prédateur essentiel à la préservation de la biodiversité marine. Pourtant, des simulations du réchauffement des océans montrent que les futures vagues de chaleur marines seront à l’origine de la disparition de toutes les étoiles de mer communes du monde.

Dans une étude parue le 18 janvier dans la revue Proceedings of the Royal Society B., une équipe de chercheurs a simulé en laboratoire cinq scénarios de températures marines différentes. Ils ont ensuite observé les effets sur les échinodermes.

Dans le scénario de réchauffement le plus sévère, avec une chaleur culminant à 26,4° C pendant treize jours – période qui correspond à la durée prévue des vagues de chaleur intenses d’ici à 2100 – les étoiles de mer ne survivent pas. Dans d’autres cas, les échinodermes qui ont supporté de fortes températures affichent plus de chance de survie au choc ultérieur des eaux froides.

Les étoiles de mer utilisées dans l'étude ont toutefois été collectées au large des côtes allemandes. Celles provenant de régions plus chaudes de l'Atlantique pourraient donc avoir une meilleure tolérance à la chaleur.