Larmes de sirène : ce que l'on sait sur ces mystérieuses billes de plastique qui s'échouent sur la côte atlantique

Des étranges billes de plastique ont été relevées sur les côtes de la Vendée, de la Loire-Atlantique et du Finistère. Trois vagues ont été recensées depuis début décembre.

Appelées métaphoriquement « larmes de sirènes», des billes en plastiques ont envahi les côtes de plusieurs régions en France. Une mystérieuse pollution qui commence à inquiéter les ONG de protection de l’océan. Elles se présentent comme de petites sphères qui mesurent entre 1 mm et 1,5 mm.

Quasiment impossible à nettoyer à cause de leur format, elles deviennent un problème de taille pour l’entretien des plages et des littoraux. Selon Surfrider, 160.000 tonnes de granulés sont perdues par l’Union européenne et 230.000 à l’échelle mondiale par an. Elles menacent également les espèces telles que les huîtres ou encore les moules qui peuvent les ingérer.

Une provenance non identifiée

Pour le moment, il est impossible de savoir d’où viennent ces «larmes de sirènes». Une équipe du Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre) a mené une reconnaissance sur l’ensemble des sites, mais n’a pu tirer aucune conclusion. Les spéculations vont bon train concernant la provenance de ces granulés. Selon l’ONG Surfrider, cette pollution serait liée à la perte d’un ou plusieurs conteneurs par un bateau en mer.

Les maires de Pornic, La Bernerie-en-Retz, des Sables-d'Olonne ainsi que le conseil régional des Pays de la Loire ont décidé conjointement de porter plainte contre X. Par ailleurs, Le ministre de la transition l’Écologie Christophe Béchu, a dénoncé «un cauchemar environnemental» et a exprimé son soutien aux maires engagés dans ce combat en évoquant la possibilité de rejoindre la plainte. Surfrider a appelé à la mobilisation ce week-end sur les plages de la côte Atlantique afin de traiter ce fléau qui commence à devenir de plus en plus problèmatique.