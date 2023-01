Vol record : une barge rousse a relié sans escale l’Alaska à la Tasmanie

Une barge rousse a parcouru 13.560 kilomètres en onze jours et onze nuits, battant ainsi le record de vol sans escale que détenait un autre spécimen de la même espèce.

Un incroyable voyage. Partie de l’Alaska et arrivée en Tasmanie, une barge rousse a réalisé la traversée sans escale la plus longue jamais enregistrée pour un oiseau. Soit 13.560 kilomètres en onze jours et onze nuits. Un record désormais inscrit au Guiness Book sous son numéro d'identifiant : 234684.

Selon le livre des records, «cette barge (Limosa lapponica), connue sous son numéro d'étiquette '234684', a parcouru 13.560 kilomètres (8.435 miles) de l'Alaska à l'État australien de Tasmanie sans s'arrêter pour se nourrir ou se reposer, battant le record du plus long sans escale migration par un oiseau».

Nouveau record de vol direct sans mettre la patte à terre pour une Barge rousse d'Alaska suivie par GPS : 13560 km jusqu'en Tasmanie, au mois d'octobre dernier ! Soit une moyenne de 50 km/h parcourus d'une traite en 11 jours et 11 nuits (et 1h), sans se nourrir ni boire ! pic.twitter.com/Ev4ksfLCbL — Maxime Zucca (@MaximeZucca) January 25, 2023

A titre de comparaison, la distance parcourue par cet oiseau migrateur est équivalente à deux trajets et demi entre Londres et New York, ou encore à près d'un tiers de la circonférence totale de la Terre.

Une prouesse physique

Selon la balise satellite 5G attachée au bas de son dos, son voyage a commencé le 13 octobre dernier en Alaska, où elle niche, et s'est poursuivi pendant onze jours et une heure. Et ce, sans que l'oiseau atterrisse une seule fois.

«Toutes les barges rousses font de longues migrations, mais celles d'Alaska font des vols exceptionnels», a affirmé l'ornithologue Maxime Zucca à franceinfo. Ces barges qui nichent en Alaska ont l'habitude d'effectuer un vol direct de 12.000 km jusqu'au delta du Yucatán, dans le golfe du Mexique, où elles font leurs réserves de graisse, pour ensuite rejoindre la Nouvelle-Zélande, où elles passent l'hiver. Mais «c'est la première fois que l'une d'elles gagne la Tasmanie», se réjouit Maxime Zucca sur son compte Twitter. Au printemps, le vol retour se fera pour 234684 en passant par la Chine et la Corée.

On sait depuis 15 ans que ces barges effectuent un vol direct 12000km du delta du Yucatan, ou elles font leurs réserves de graisse, jusqu'en Nlle-Zelande. C'est la 1e fois que l'une d'elles gagne la Tasmanie. Au printemps, elles passent par la mer Jaune, entre Chine et Corée. pic.twitter.com/EMwX2JLnTl — Maxime Zucca (@MaximeZucca) January 25, 2023

D'après le Guiness Book, ces oiseaux peuvent survivre à telles distances en absorbant près de 25 % des tissus de leur tube digestive, de leur foie et reins. Ils ont également la capacité de grossir leur coeur et les muscles de leur poitrine lors d'un vol pour augmenter leur réserve d'oxygène.

Une espèce menacée

En 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) avait classé la barge rousse sur liste rouge comme une espèce «quasi menacée». En cause : le développement résidentiel et commercial, l’aquaculture, le forage pétrolier et gazier, ou encore la pollution.

Le précédent record était jusqu’à présent détenu par un même spécimen. Ce dernier avait parcouru, en 2020, près de 12.200 km au cours d’un voyage le menant de l’Alaska jusqu’en Nouvelle-Zélande, et en onze jours également. Sa vitesse était de 88 km/h.